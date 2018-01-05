Doğu Karadeniz ihracatı yara aldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, 2017'de DKİB'in sorumluluk alanındaki illerden 1 milyar 460 milyon 5 bin 570 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu ihracatın 1 milyar 195 milyon 903 bin 542 dolarlık kısmının Trabzon, 159 milyon 200 bin 784 dolarlık kısmının Rize, 53 milyon 210 bin 797 dolarlık kısmının Artvin ve 51 milyon 690 bin 446 dolarlık kısmının Gümüşhane'den gerçekleştirildiğini ifade eden Gürdoğan, bölgeden gerçekleştirilen ihracatta değer olarak bir önceki yıla oranla yüzde 8 düşüş yaşandığını kaydetti.

Gürdoğan, buna paralel olarak bölgeden aynı dönemde yapılan ihracatta miktar bazında da yüzde 44 oranında düşüş görüldüğünü, ihracatın 446 firma tarafından gerçekleştirildiğine işaret etti.

Tarımın payı yüzde 80

Bölge ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin tarım, yüzde 9'luk kısmının sanayi, yüzde 11'lik kısmının madencilik ürünleri ihracatından oluştuğuna dikkati çeken Gürdoğan, şöyle devam etti: "Ürün grubu bazında incelendiğinde ise bölgeden gerçekleşen ihracatın yüzde 58'ini fındık ve mamullerinin oluşturduğu görülmektedir.

Geçen yıl aynı dönemde gerçekleşen fındık ihracatına göre miktar bazında yüzde 0.6 ve değer bazında yüzde 19.8 oranında düşüş yaşanmıştır.

Bu kapsamda Trabzon'da 117 bin 342 ton karşılığı 831 milyon 937 bin 267 dolar tutarındaki fındık ve mamulleri ihracatı gerçekleşmiş ve toplam Türkiye geneli fındık ihracatının yüzde 45'i tek başına Trabzon tarafından gerçekleştirilmiştir."

En iyi pazar Rusya

Gürdoğan, 2017'de Doğu Karadeniz'den 112 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında 200 milyon 636 bin 552 dolarlık ihracatla Rusya Federasyonu'nun birinci sırada yer aldığını, bu ülkeyi İtalya ve Almanya'nın takip ettiğini kaydetti.

Doğu Karadeniz'den yapılan ihracatta Güney Kore'ye yüzde 457, Japonya'ya yüzde 388 ve Rusya Federasyonu'na yüzde 89 gibi yüksek oranlı artışlar yaşandığına işaret eden Gürdoğan, şunları kaydetti: "Bölgemizden Karadeniz somonunun Japonya'ya ihracatının başlaması ile anılan ülkeye yönelik ihracatımızda yüksek oranlı artış görülmüştür.

Yine Güney Kore'ye madencilik ürünleri ihracatında yüksek oranlı artışlar kaydedilmiştir. Doğu Karadeniz ihracatında yüzde 8 oranında düşüş yaşansa dahi 2017'de bölge ihracatçılarımız başta Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore gibi ülkelere yeni ürün gruplarıyla giriş yapmaları yanında Gana, Senegal, Gine, Guatemala ve Mozambik gibi ülkelere de ihracat gerçekleştirme başarısı göstermiştir. 2018 yılında yurt dışı piyasalarda yaşanması öngörülen iyileşmelerin ihracatımıza da olumlu yansıyacağını ummaktayız."

EKONOMİ SERVİSİ