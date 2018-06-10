Doğu şekerci, Marmara çikolatacı

Şölen CEO’su Elif Çoban, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ikramlık çikolata pazarının geçtiğimiz sene yüzde 6 büyüdüğünü, Şölen’in yüzde 10 büyüme elde ettiğini kaydetti. Dökme şekerde ise pazarın yüzde 14, Şölen’in ise yüzde 24 büyüdüğünü dile getiren Çoban, "Şölen’in Türkiye’deki satışlarının yüzde 24’ünü ikramlık çikolata ve şeker satışları oluşturuyor.

İkramlık çikolatada yüzde 35’lik pazar payı ile liderliğimizi koruyoruz. Ramazan Bayramı için ikramlık kategorimizde çok güçlü yenilikler yaptık. En yeni ürünlerimizden biri İstanbul Koleksiyonu” dedi. İkramlık ve hediyelik çikolatada toplam satışların yüzde 77’sinin bayram dönemlerinde gerçekleştiğine işaret eden Çoban, şunları söyledi: "Son 5 yıldır ikramlık çikolatadan hediyelik çikolataya doğru bir eğilim olduğunu görüyoruz.

Bu trend 2017 yılında da değişmedi. Türkiye’de bayramlarda hane başına düşen ambalajlı ve açık çikolata miktarı 1.5 kg, şeker miktarı ise 2.2 kg. Bölgelere baktığımızda ise ikramlık çikolatada en fazla tüketim İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri’nden geliyor. İkramlık şekerde ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başı çekiyor.”

EKONOMİ SERVİSİ