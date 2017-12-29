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Dolar 4.3, Euro 5.2 lira olacak

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği’nin (GYİAD) üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği 2018 Yılı Beklentileri Araştırması’na göre, yeni yılın en büyük fırsatlarını sanal para birimleri ve dijital dönüşüm barındırıyor

29 Aralık 2017 Cuma 17:24
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Dolar 4.3, Euro 5.2 lira olacak

Genç iş dünyası, ülke bağımsız yatırımı için kripto paraların büyük bir fırsat olduğu düşüncesinde. Araştırmaya göre, 2018 yılsonu dolar kuru beklentisi 4.3 TL, Euro kuru beklentisi 5.2 TL olarak şekillenirken, yeni yatırımlar ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar da yolda.

Her üç GYİAD üyesinden ikisi 2018’de seçim olmayacağı düşüncesinde. GYİAD Başkanı Yiğit Savcı, "Temmuz-Eylül dönemindeki iki haneli büyümenin rehavetine kapılmadan, işlerimize dört elle sarılmalı, inovasyona ve Ar-Ge’ye daha çok önem ve ağırlık vermeli, katma değeri daha yüksek ürünlere geçişi hızlandırmalıyız.

Bu esnada da işgücümüzü sürekli eğitmemiz, dijitalleşme sürecinin dışında kalmadan ihracatta daha çok ülkeye ve müşteriye ulaşmayı hedeflememiz gerekiyor” dedi. EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Genç Yönetici Ve İş Adamları Derneği2018Sanal Para BirimleriDijital Dönüşüm
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