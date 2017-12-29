Dolar 4.3, Euro 5.2 lira olacak

Genç iş dünyası, ülke bağımsız yatırımı için kripto paraların büyük bir fırsat olduğu düşüncesinde. Araştırmaya göre, 2018 yılsonu dolar kuru beklentisi 4.3 TL, Euro kuru beklentisi 5.2 TL olarak şekillenirken, yeni yatırımlar ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar da yolda.

Her üç GYİAD üyesinden ikisi 2018’de seçim olmayacağı düşüncesinde. GYİAD Başkanı Yiğit Savcı, "Temmuz-Eylül dönemindeki iki haneli büyümenin rehavetine kapılmadan, işlerimize dört elle sarılmalı, inovasyona ve Ar-Ge’ye daha çok önem ve ağırlık vermeli, katma değeri daha yüksek ürünlere geçişi hızlandırmalıyız.

Bu esnada da işgücümüzü sürekli eğitmemiz, dijitalleşme sürecinin dışında kalmadan ihracatta daha çok ülkeye ve müşteriye ulaşmayı hedeflememiz gerekiyor” dedi. EKONOMİ SERVİSİ