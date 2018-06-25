Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93854
ALTIN
191.250
DOLAR
4.6920
STERLİN
6.2035
EURO
5.4790

Dolar indi çıktı

​​​​​​​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı’nıın seçimlerden galip çıkması döviz kurlarını da etkiledi

25 Haziran 2018 Pazartesi 17:39
Dolar indi çıktı

Dövizde hareketlenme Pazartesi sabah Tokyo piyasasının açılmasıyla başladı. Türkiye saatiyle 03.00’da açılan Tokyo piyasasında dolar 4.68’den 4.62’ye indi. Türkiye’de piyasaların açılmasıyla 4.57’ye gerileyen dolar Londra ve New York’taki olumsuz tepkinin etkisiyle 4.70’i geçti, akabinde 4.66’da dengelendi. Euro 5.45’e çıkarken, Borsa İstanbul ise yüzde 0.4 düştü. Önceki seçimlerde Erdoğan seçimleri kazandığında döviz kurları sert şekilde düşerdi. Bu kez durum tersi oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ryan Air’dan Dalaman’a ilk sefer
Ryan Air’dan Dalaman’a ilk sefer
Online tatile rekor harcama
Online tatile rekor harcama
Ekonomi 'ana gündem' olsun
Ekonomi 'ana gündem' olsun
Dolar önce indi sonra çıktı
Dolar önce indi sonra çıktı
Çiftçinin borcu 1 yıl ertelendi
Çiftçinin borcu 1 yıl ertelendi
'Sürücüsüz araç'ta büyük yarış
'Sürücüsüz araç'ta büyük yarış
Konut alanlar döviz bazında zarar etti
Konut alanlar döviz bazında zarar etti
'KOBİ' tanımında şok değişiklik
'KOBİ' tanımında şok değişiklik
İngiliz sofralarına Türk damgası
İngiliz sofralarına Türk damgası
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim