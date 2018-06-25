Dolar indi çıktı

Dövizde hareketlenme Pazartesi sabah Tokyo piyasasının açılmasıyla başladı. Türkiye saatiyle 03.00’da açılan Tokyo piyasasında dolar 4.68’den 4.62’ye indi. Türkiye’de piyasaların açılmasıyla 4.57’ye gerileyen dolar Londra ve New York’taki olumsuz tepkinin etkisiyle 4.70’i geçti, akabinde 4.66’da dengelendi. Euro 5.45’e çıkarken, Borsa İstanbul ise yüzde 0.4 düştü. Önceki seçimlerde Erdoğan seçimleri kazandığında döviz kurları sert şekilde düşerdi. Bu kez durum tersi oldu.