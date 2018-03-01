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Dolar milyarderimiz 40'a yükseldi

Forbes Türkiye, bu yıl 13’üncü kez hazırladığı 'En Zengin 100 Türk' listesini açıkladı. Forbes 100’ün toplam serveti, geçen yıla göre 18.5 milyar dolar artarak 121.4 milyar dolara yükseldi.

01 Mart 2018 Perşembe 14:33
Dolar milyarderimiz 40'a yükseldi

Asıl büyük sıçrama ise listede yer alan milyarder sayısında yaşandı. Dolar milyarderlerinin sayısı geçen yıla göre dokuz kişi artarak 40’a yükseldi. Milyarderlerin toplam serveti ise 72.4 milyar dolara çıktı.

Erol Tabanca, Melih Abdulhayoğlu, Fuat-Ayhan-Fatih Tosyalı kardeşler ile Eren ve Fatih Özmen bu yıl ilk kez dolar milyarderleri arasında yer aldı.

Mehmet Hattat ve Olgun Zoru ise uzun zamandır ayrı kaldıkları milyarderler ligine bu yıl geri dönen isimler oldu.

Listenin zirvesinde bu yıl üst üste beşinci kez olmak üzere yine Murat Ülker var. Üstelik servetini geçen yıla göre 1.1 milyar dolar artırarak...

Rönesans Holding’in patronu Erman Ilıcak ise yıllardır süren istikrarlı yükselişiyle servetini 4 milyar dolarda çıkardı ve Murat Ülker’i yakın takibe aldı. Koç Ailesi'nden Semahat Arsel 2 milyar 600 milyon dolarla 6., Rahmi Koç 2 milyar 500 milyon dolarla 7., Suna Kıraç 2.2 milyar dolarla 11. yer aldı.

Listede ilk 40'a Sabancı Ailesi'nden hiç kimse giremedi. Ali Ağaoğlu ise 1.1 milyar dolarla 34. sırada yer buldu.

HABER MERKEZİ

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