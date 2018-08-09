Dolarda yeni zirve

Türk Lirası, dolara karşı erimeye devam etti. Çarşamba akşam saatlerinde tarihi zirvesini tazeleyen Dolar/TL kuru, Perşembe günü yükselişini sürdürerek 5.4487 ile rekorunu tazeledi.

Türk lirasının dolar karşısındaki günlük kaybı yüzde 3'e yaklaştı.

Kurdaki bu yükseliş, Türkiye'den ABD'ye giden heyetin görüşmeleriyle ilgili gelen haber akışının ardından yaşandı.

Euro/TL kurunda da 6.3221 ile rekor kırıldı.

Yaptırımların ayak sesleri

ABD'nin önemli gazetelerinden Wall Street Journal gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Türkiye ile ABD arasındaki kriz konusunda karamsar bir tablo çizdi.

Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, Türk heyetin temaslarıyla krizin aşılamadığını ve Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulanması ihtimalinin arttığını ileri sürdü.

Habere göre ABD yönetiminin yaklaşık iki yıldır tutuklu olan Amerikalı pastörün derhal serbest bırakılması konusunda garanti alamadığını söyleyen Amerikalı yetkililer, "Bu durum iki ülke arasındaki krizi derinleştiriyor ve Trump yönetiminin yeni cezalandırıcı adımlar atması için zemin hazırlıyor.

Washington'daki üst düzey görüşmelerde ABD'li ve Türk yetkililer, Türkiye'nin ekonomisini karmaşaya sürükleyen çıkmazda dönüm noktası olabilecek bir çözüm üretemedi" ifadelerini kullandı.