Doları 4,56'yı gördü... Merkez Bankası aciz

YENİ MESAJ/İSTANBUL

İthalat ile ihracat arasındaki makasın gittikçe açılması, Türk ekonomisinde kırılganlığın artması, hükümetin OHAL'de ısrar etmesi, erken seçim kararı, ekonomi yönetiminin sağlıklı karar alamaması döviz kurlarını uçurmaya devam ediyor.

ABD Dolar, Türk Lirası'na karşı son dönemde hızlı yükselişini sürdürüyor. Kur yeni haftaya da 4.56 seviyesini aşarak ve yeni bir rekor kırarak başladı. Böylelikle bu yılın başından beri Türk Lirası'nın dolara karşı değer kaybı yüzde 19'a yaklaştı. Bu yıl başında (2 Ocak) dolar 3.76, Euro ise 4.53 TL idi.

Merkez Bankası iyi bir seyirci!

Kurun yükselişini durdurmak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerekli adımları atıp atmadığı tartışma konularının başında geliyor.

BBC Türkçe'ye konuşan ekonomistler, her ne kadar kurdaki yükselişin Merkez Bankası politikalarından kaynaklanmadığını düşünse de Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nın düşüşünü engellemek için yeteri kadar önlem almadığını belirtiyor. Amerikan Merkez Bankası Fed'in eski araştırma direktörü olan Erkin Şahinöz, kurdaki yükselişin ekonomiyi 'iki yerden hırpaladığını' söylüyor:

• Türkiye'deki üretimin ithalata bağımlı olması sebebiyle kurlar da, enflasyon da yükseliyor.

• Reel sektör bilançolarında 220 milyar doları aşan büyüklükte net döviz açığı olması, finansal istikrarı tehdit ediyor.

Şahinöz, bütün bu risklere rağmen Merkez Bankası'nın zayıf adımlar attığını, 'yangını su bardağıyla söndürmeye çalıştığını' ifade ediyor.

Merkez Bankası'nın 'eli kolu bağlı' mı?

Koç Üniversitesi TÜSİAD Ekonomik Araştırmalar Direktörü Prof. Dr. Selva Demiralp ise, kurdaki yükselişin Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikası yüzünden kaynaklanmadığını ancak 'para politikasının eli kolu bağlı' algısının kurdaki zayıflamayı tetiklediğini dile getiriyor.

Demiralp'e göre kurdaki yükselişin nedenleri şöyle:

• Büyüme odaklı politikaların uzun vadeli dengelerde yaratacağı bozulma.

• Seçim öncesi artan siyasi belirsizlik…

• İran'a ambargo jeopolitik riskler.

• Doların küresel olarak değer kazanması.

Demiralp'ın da dikkati çektiği gibi Merkez Bankası'nın para politikasında istediği gibi hareket edemediği algısı uzun zamandır piyasaların gündeminde.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Burak Saltoğlu da, Merkez Bankası'nın para politikası kadar, ekonomi yönetiminin de buna uyumlu olmasının önemine işaret ediyor.