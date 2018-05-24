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‘Dolarını bozduran konuta yatırıyor’

Konut sektöründeki katma değer vergisi ve tapu harcı indiriminin 10 günde etkisini gösterdiğini belirten TEMFED Başkanı Hacı Ali Taylan, “İnsanlar değeri çok yükseldiği için dolarlarını yoğun şekilde bozduruyor. Bozdurulan dolarla gayrimenkule yatırım yapıyorlar” dedi

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:25
‘Dolarını bozduran konuta yatırıyor’

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, konut stoklarının eritilmesi amacıyla son dönemde alınan kararların sektöre etkisini değerlendirdi. Konut ve ofis satışlarındaki katma değer vergisinin (KDV) yüzde 8’e, tapu harçlarının da yüzde 3’e düşürülmesinin ardından kamu bankalarının konut kredisi faizlerinde indirime gittiğini anımsatan Taylan, bu kararların 10 günde etkisini gösterdiğini ve sektörün ciddi oranda hareketlendiğini söyledi. Taylan, kararın etkisiyle vatandaşın konuta talebinin arttığına işaret ederek, “İnsanlar ciddi oranda arayışa girdi ve sormaya başladı. Kararların ilk 10 günlük yansıması son derece olumlu. Yoğun müşteri talebi ve hareketlilik yaşıyoruz. Müşterilerimizde yüzde 30-35 oranında artış oldu. Vatandaşın talebi de ikinci el ve sıfır konutta yarı yarıya” diye konuştu. Bankalara konut kredisi talebinde de ciddi artış olduğuna dikkati çeken Taylan, konutta kredili satış oranının yüzde 30’lar seviyesinde olduğunu vurguladı. Taylan, son dönemde döviz kurlarındaki yükselişin konut talebine de yansıdığını dile getirerek, şunları kaydetti: “Gayrimenkulde genelde peşin satış tercih ediliyor. İnsanlar değeri çok yükseldiği için dolarlarını yoğun şekilde bozduruyor. Bozdurulan dolarla gayrimenkule yatırım yapıyorlar. Doların gideceği en önemli yer de gayrimenkuldür. Vatandaşlar bozdurdukları dolarla gayrimenkul alıyorlar. Yatırım ve oturma amaçlı alan da çok.” EKONOMİ SERVİSİ

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