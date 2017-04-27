Doluluklar arttı, fiyatlar çöktü

Türkiye genelinde Mart ayında otel dolulukları artışa geçti. Dünyanın önde gelen veri ve analiz şirketlerinden STR Global'in Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı ‘Mart 2017 Ülke Performans Raporu’ açıklandı. Türkiye Otelciler Birliği tarafından analiz edilen rapora göre, Türkiye'nin Mart 2017’de otel dolulukları, 2016 yılının aynı dönemine yüzde 5.3 artarak yüzde 55.8 olarak kaydedildi. Mart 2016’da bu oran yüzde 53 olmuştu. Yılın ilk üç aylık döneminde ise yüzde 2.3 artışla yüzde 50.1’den yüzde 52.3’e yükseldi. Buna karşılık 2017 yılının ilk üç ayında oda gelirlerinde en büyük kaybı yaşayan ülke Türkiye oldu. Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli üç ayda 74.2 Euro’dan 57.2 Euro’ya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) 37.2 Euro’dan 29.3 Euro’ya geriledi. Artışta şirketlerin toplantı ve etkinlik trafiğinin artışa geçmesinin etken olduğu belirtilirken, Nevruz dolayısıyla İran pazarındaki hareketin de Mart ayında doluluk rakamlarına olumlu yansıdığı kaydedildi. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, bu yükselişin istikrarlı olacağını söylemek için henüz erken olduğunu belirtirken, “Umudumuz artması yönünde” dedi. Bayındır, doluluk artışının olumlu olmakla birlikte gelirlerdeki büyük düşüşün sürdüğüne, asıl geri dönüşün fiyatlarda olması gerektiğine dikkat çekti.

İstanbul’da gelir kaybı katlandı

İstanbul'un Mart 2016'da yüzde 52.2 olan doluluk oranı, Mart 2017'de yüzde 7.5 artarak, yüzde 56.1 olarak ölçüldü. İstanbul’da gelirlerdeki kayıp ise büyüyerek devam ediyor. Ortalama günlük satılan oda bedeli 69.8 Euro ile 2016'ya göre yüzde 22.8 düşüş gösterdi. Mart 2016’da bu rakam 90.4 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla düşüş 17 düşüş yaşandı ve 39.1 Euro oldu. Mart 2016’da bu rakam 47.1 Euro olmuştu. Antalya Bölgesi Mart 2017 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10.5 artarak, yüzde 55.1 olarak gerçekleşti. Mart 2016’da bu oran yüzde 49.8 olmuştu. Ankara Mart 2017 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.4 artarak, yüzde 61.1’e yükseldi. EKONOMİ SERVİSİ