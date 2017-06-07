Domates fiyatı dip yaptı

Her gün onlarca TIR domates, salça fabrikalarına gitmeye başladı. Demre Toptancı Hali'nde çok kaliteli olan domates 60 kuruş, salkım domates 1 lira, elika, verti ve seyit domates 80 kuruştan satılıyor. Demre Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran, "Sert geçen kış nedeniyle bir ay süreyle yükselen domates fiyatları karşısında ülkede bir fırtına koparıldı. Hayat pahalılığının suçlusu olarak domates gösterildi.



Bugün domatesin kilo fiyatı sadece 6-7 kuruşa kadar düştü. Yetkililer ve basın organları bunu da görsün. Allah aşkına 1 kilo domates 6-7 kuruş olur mu? Çiftçi evine ekmek götürmek için sandığını sadece 80 kuruşa topluyor ve pazara getirirken mazot parasını, toplam emeğini bile çıkaramıyor. Buyursunlar bunu da görsünler" dedi. EKONOMİ SERVİSİ