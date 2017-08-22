Domates ihracatı yetersiz

Türkiye'nin en önemli domates üretim merkezi Antalya'dan yılın 7.5 ayında 46 ülkeye 88.3 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi. Rusya pazarının devredışı kalması nedeniyle domates ihracatında geçmiş yıllara oranla düşüş yaşanmadı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerine göre, 1 Ocak-14 Ağustos 2017 tarihleri arasında Antalya'dan 88 milyon 304 bin 612 dolarlık domates ihracatı gerçekleşti.
Rusya pazarının anahtarı Beyaz Rusya
Listenin üçüncü sırasında Bulgaristan yer aldı. Bulgaristan'a 9.5 milyon dolar tutarında domates ihraç edildi ve ihracat yüzde 37.4 oranında arttı. Domates ihracatı gerçekleştirilen ülkeler arasında Almanya dikkati çekti. Geçen yılın 7.5 ayında 1.4 milyon dolarlık ihracat yapılan Almanya'ya bu yılın aynı döneminde 4.4 milyon dolarlık domates ihraç edildi. Bu ülkeye gerçekleşen ihracat yüzde 216.7 arttı.
Makedonya, Litvanya ve Hollanda'ya yapılan domates ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1 milyon doları aştı.
Makedonya'ya gerçekleşen ihracat 463 bin dolardan yüzde 312 artışla 1.9 milyon dolara, Litvanya'ya gerçekleşen ihracat 498 bin dolardan yüzde 220 artışla 1.5 milyon dolara, Hollanda'ya gerçekleşen ihracat da 320 bin dolardan yüzde 380 artışla 1.5 milyon dolara yükseldi. Öte yandan bu yıl ilk kez Antalya'dan İtalya, Dubai, Belçika ve Katar'a domates gönderildi.
Türkiye’nin potansiyeli yüksek
BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, bölgeden gerçekleşen domates ihracatını daha da artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Domates ihracatı rakamlarımızın çok daha yukarılarda olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için yurt dışında düzenlenen uluslararası tarım ve gıda fuarlarına katılımlar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.