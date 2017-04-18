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Domates yasağı Rusya’ya acı geldi

Türkiye'ye uygulanan domates yasağının Rusya ekonomisine daha fazla zarar verdiği açıklandı. Bu konuda ilk kez kapsamlı bir "hasar tesbiti" araştırması yayınlandı.

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Domates yasağı Rusya’ya acı geldi

SELİM AYANOĞLU

Rusya'nın önde gelen araştırma kurumlarından Gaydar Enstitüsü, devlet başkanlığına bağlı Ulusal Ekonomi Akademisi ve Rusya Dış Ticaret Akademisi tarafından hazırlanan ortak raporda bu konuda çarpıcı rakamlara yer verildi. Rapora göre 'domates savaşları’nın Rusya’ya faturası 1.5 milyar dolar olurken Türkiye’nin uğradığı kayıp ise 1.7 milyar dolar oldu. Rus uzmanlar kapsamlı araştırmalarında yasağın her iki ülkeyi uğrattığı maddi kaybı inceledi. Buna göre, Rusya’da Türk domateslerinin doğrudan ithalatının sona ermesi sonrası, ülke halkı domatese üç kat daha fazla para öderken, Türkiye ise farklı pazarlar bulsa da domates ihracatının yüzde 10’unu kaybetti. Bu konuda Türkiye'nin daha başarılı politika izlediği vurgulandı. Rusya'ya satılamayan domatesin Azerbaycan, Kazakistan, Belarus ve Gürcistan'a yollandığı belirtildi. Bu arada Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında aralarında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de bulunduğu heyet, Rusya tarafından uygulanan ekonomik tedbirlerin kaldırılmasını ele almak üzere Moskova'ya gitti. Türk heyeti, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich ile görüşecek. 


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