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Domatese bir darbe de Irak'tan

Rusya Türkiye’den domates almazken yeni ihracat pazarlarımızdan Irak da yerli üreticiyi korumak için domates alımını durdurdu.

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Domatese bir darbe de Irak'tan

Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen günlük bültene göre, Irak 21 Mayıs pazar günü itibariyle domates ithalatını durdurdu. Irak’ın Necef ve Kerbela vilayetlerindeki üretimin ülkenin iç piyasa ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor.

Geçen haftalarda Mersin’in Silifke ilçesinden Irak’a büyük bir domates sevkiyatı gerçekleşmişti. İlçede bu sezon 175 bin ton domates hasadı gerçekleşmişti. Rus gümrüklerinden hala vize alamayan domates için Irak pazarı da böylece kapanmış oldu. Irak ve diğer komşu ülkeler, Rusya'ya satış yapamayan domates ihracatçısının alternatif pazarı olarak görülüyordu.

Rusya ise son açıklamalara göre Türk domatesi yasağını gevşetmeyi planlamakla birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, "Rusya'nın kendi tarım sektörünü geliştirmesi, kendi domatesini kendisinin üretmesi gerekiyor" diyor.

Diğer taraftan  Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın mensubu olduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleri, portakal, üzüm, fıstık, hurma ve Brüksel lahanasının ithalatında da yüzde 5-13 arası bir vergi koyma hazırlığında.

HABER MERKEZİ

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TürkiyeRusyaIrakDomates
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