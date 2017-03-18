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Domatesin yeni rotası belli oldu

Rusya, Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesinden sonra, başta domates olmak üzere Rusya'ya ihracatı yapılamayan bazı ürünlerin Belarus ve Ukrayna'ya satışında artış görüldü.

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Domatesin yeni rotası belli oldu

Rusya, Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesinden sonra, 1 Ocak 2016 itibarıyla bazı ekonomik yaptırımlara gitti.

Söz konusu yaptırımlar kapsamında Türkiye'den domates, portakal, elma, kayısı, lahana, tuz, brokoli, mandalina, salatalık, armut, şeftali, erik, üzüm, çilek, kuru soğan, karanfil ile tavuk ve hindi eti ithalatına yasak getirdi.

Bu süreçte başta domates olmak üzere Rusya'ya ihracatı yapılamayan bazı ürünlerin Belarus ve Ukrayna'ya satışında artış görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Rusya'ya domates ihracatı 2015'te 258.8 milyon dolar olurken, geçen yıl ihracat gerçekleştirilmedi.

Söz konusu dönemde Belarus'a yapılan domates ihracatı ise yaklaşık 5 kat artarak 7.9 milyon dolardan 42.4 milyon dolara çıktı. Rusya'ya geçen yıl üzüm, armut, çilek ve salatalık ihracatı da yapılamadı. Üzümde Belarus'a ihracat bir önceki yıla göre yüzde 363.5 artarak 25.6 milyon dolar oldu.

Söz konusu ülkeye salatalık ihracatı da bu dönemde yüzde 64 artarak 3.7 milyon dolara çıktı. Rusya'ya satılamayan domatesi alan ülkelerden biri de Ukrayna oldu.

Ukrayna'ya domates ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 2 kat artış göstererek 8,3 milyon dolardan 17 milyon dolar çıktı. Üzüm ihracatı ise söz konusu dönemde 4.5 milyon dolardan 11 milyon dolara yükseldi.

AA

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Ferhat 5 gün önce

O halde domatesin kilosunu 7-8 liradan yemeye hazır olun.

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