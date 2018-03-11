Domatesin yüzde 30'u seradan

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre, Türkiye'de seracalık her geçen gün hem yaygınlaşıyor hem de önem kazanıyor. Nitekim son 10 yıllık dönemde örtü altı sebze ve meyve üretimi yüzde 55.6 artarak 5 milyon 53 bin tondan 7 milyon 863 bin tona çıktı. 10 yılda örtü altı sebze ve meyve üretimi 2 milyon 810 bin ton arttı. Özellikle sebzede 30 milyon 826 bin tona çıkan üretimin yüzde 24’ü örtü altından karşılanıyor. Bu oran 2007 yılında yüzde 18.8 idi. Meyvelerde ise örtü altı üretimin payı 2007-2017 döneminde yüzde 1.6’dan yüzde 2.3’e çıktı.

Favori ürün domates



Örtü altında en fazla domates üretiliyor. Domates üretimi, toplam örtü altı (sera) üretimin yüzde 48.7’sini, sebze örtü altı üretiminin yarısından fazlasını, yüzde 51.9’unu karşılıyor. 2017 verilerine göre örtü altında 3 milyon 830 bin ton domates, 1 milyon 122 bin ton hıyar, 791 bin ton karpuz, 186 bin ton kavun, 395 bin ton sivri biber,101 bin ton dolmalık biber, 345 bin ton patlıcan, 219 bin ton sakız kabak, 48 bin ton taze fasulye, 67 bin ton kıvırcık marul, 29 bin ton göbekli marul, 19 bin ton aysberg marul üretildi. Meyvelerden muzda örtü altı üretim 10 yıllık dönemde 135 bin tondan 322 bin tona, çilek üretimi 100 bin tondan 155 bin tona çıktı. Üretimi yapılan ürünler içinde kayısı, erik, nektarin şeftali bile var. 2007 yılında örtü altı üretimi olmayan meyvelerden üzüm, kayısı, erik ve nektarin şeftali de az da olsa üretim gerçekleştiriliyor. Örtü altında 964 ton üzüm, 794 ton kayısı, 166 ton erik, 60 ton da nektarin şeftali üretimi bulunuyor.

Muzun çoğu seralardan

Öyle ki muzun yüzde 87’si, hıyarın yüzde 61’i, çarliston biberin yüzde 60’ı, sakız kabağın yüzde 49’u, sivri biberin yüzde 42’si, patlıcan ve çileğin yüzde 39’u, kıvırcık marulun yüzde 36’sı, domatesin yüzde 30’u örtü altından sağlanıyor. AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL



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