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Dondurma kentinde "acı" hasat

Dondurmasıyla ünlü Kahramanmaraş'ın aroması ve kendine has tadıyla simgesi haline gelen tescilli ürünlerinden "Maraş biberi"nin hasadına başlandı

18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:09
Dondurma kentinde "acı" hasat

Aroması, tadı ve acılığını Kahramanmaraş'ın verimli topraklarından alan, yıllardır ekimi yapıldığı için de kentin adıyla anılan "Maraş biberi", bahar aylarında ekiliyor ve ağustos ayının sonlarına doğru da hasat edilmeye başlanıyor. Türk mutfağının vazgeçilmez tadı, ilaç ve kimya sektörlerinin ara maddesi olan biber, çöp çıkarma ve kurutma işlemlerinin ardından sofralarda yerini alıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş denilince ilk akla gelen ürünlerden birinin Maraş biberi olduğunu söyledi.

Kentte uzun yıllardır üretilen biberin tescil ve markalaşmasının önemine dikkati çeken Bozkurt, aroması ve kendine has tadıyla sofraların vazgeçilmezlerinden tescilli Maraş biberine uluslararası alanda geçerli standart getirileceğini belirtti. Bozkurt, il genelinde yaklaşık 22 bin dekar alanda biber yetiştiriciliği yapıldığını ifade ederek üretilen biberlerin yaklaşık yüzde 50'sinin kurutmalık, diğer yarısının da turşuluk olarak kullanıldığını dile getirdi.

Bu yıl ortalama 10 bin dönüm alandan elde edilecek ürünle 20 bin ton toz ve pul biber üretmeyi hedeflediklerine işaret eden Bozkurt, şöyle devam etti: "Arazilerimizde çiftçilerimiz hasada başladılar. Çiftçimizin biber yetiştiriciliği noktasında eskiden gelen köklü bir kültürü var. Bunun için de yetiştiricilik noktasında bir sıkıntımız yok. İnşallah bu sene önceki yıllardan daha verimli bir yıl olur diye düşünüyoruz. Hasadın bereketli olmasını, çiftçilerimize hayırlar getirmesini diliyoruz."
AA

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