Dönüşüm bekleyen 7 milyon konut var Önümüzdeki 20 yıl gayrimenkulde Türkiye’nin gündeminin kentsel dönüşüm olması gerektiğini söyleyen KONUTDER Başkanı Altan Elmas, “Türkiye’de dönüştürülmeyi bekleyen 7 milyon civarında konut bulunuyor. 5 yılda yaklaşık yılda 100 bin konut dönüştürüldü. Her yıl 300 bin konut üretimi kentsel dönüşüm ile gerçekleştirilmeli” dedi

08 Nisan 2017 Cumartesi 16:35 Bu haber kez okundu.