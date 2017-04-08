Dönüşüm bekleyen 7 milyon konut var

EKONOMİ SERVİSİ
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, 2017 yılı ile gelecek 20 yılda gündemin kentsel dönüşüm olması gerektiğini belirterek, "Türkiye'de dönüştürülmeyi bekleyen 6.5-7 milyon civarında konut bulunuyor. Tabii dönüşümün hızlanması gerektiğini düşünüyoruz. Her yıl 300 bin konut üretimi kentsel dönüşüm ile gerçekleştirilmeli" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ekonomisini 2016 yılında gayrimenkul sektörünün sırtladığını belirten Elmas şunları kaydetti: "Ülkemiz geçen yıl yüzde 2.9 büyüme gösterirken gayrimenkul sektörü yüzde 7.2 büyüme ile en çok büyüme kaydeden sektör oldu. 15 Temmuz hain darbe sürecinde yani üçüncü çeyrekte dahi sektör yüzde 1.8 büyüme gösterdi ve küçülmeyen tek sektör oldu." Sektörün 2017 ilk çeyrek sonunda 154 bin ilave istihdam ile en çok istihdam sağlayan sektör olduğunu bildiren Elmas, "Buradan da anlaşılacağı gibi biz yürürsek Türkiye yürür, biz durursak Türkiye durur. Sektör olarak Türkiye için önemimizin ve sorumluluğumuzun farkındayız. Sanayi çarklarının yüzde 30’u bizim üretimimizle dönüyor. Söz konusu rakamlar büyük fedakarlıkların sonucu ortaya çıkıyor. Döviz kuru artışının maliyetleri yükseltmesine rağmen sektör olarak konut fiyatlarına yansıtmadık. Mart ayında birçok sektörde yüzde 1.2 ila yüzde 2 arasında fiyat artışı yaşanmasına karşın konut sektöründe sadece yüzde 0.4 artış yaşandı. Bu da konut fiyatlarının halen çok cazip ve erişilebilir olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
‘Dönüşüm hızlanmalı’
"2017 yılı ile önümüzdeki 20 yıl gündemimiz kentsel dönüşüm olmalı" diye konuşan KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Türkiye’de dönüştürülmeyi bekleyen 6.5-7 milyon civarında konut bulunuyor. Yasanın çıkışı ile birlikte geçmiş 5 yılda yaklaşık yılda 100 bin konut dönüştürüldü. Dönüşümün hızlanması gerektiğini düşünüyoruz. Her yıl 300 bin konut üretimi kentsel dönüşüm ile gerçekleştirilmeli" dedi. Elmas, dernek olarak gelecek dönemde sektör vizyonuna odaklanmak istediklerini belirterek, "Sektör açısından önemli veri üretimi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 1.5-2 milyar dolar seviyesinde olan yabancıya satış rakamları Mütekabiliyet Yasası ile 4.5 milyar dolara yükseldi. Önümüzdeki süreçte yabancıya satış konusuna eğilerek çalışmalar ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Maliye Bakanlığımızın verdiği yeni teknik uygulamalar ile de gelecek 5 yılda hedefimiz yılda 10 milyar dolar seviyesine çıkmak" ifadelerini kullandı.