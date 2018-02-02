Döviz bürolarının yüzde 78'i kaçak!

Tunçer, "Türkiye genelinde Hazine tarafından izin alarak açılmış tam 830 döviz bürosu var. Hazine'den izin ve yetki belgesi almadan döviz bürosu açamazsınız. Ancak ülkedeki toplam döviz bürosu sayısı 3 bin 830. Yani döviz bürosunun yaptığı işlemleri yapan bu iş yerlerinin yüzde 78'i yasal değil. Bir bakıma 'her 5 döviz bürosundan 4'ü kaçak' diyebiliriz" dedi.

Tunçer, her döviz bürosunda en az 11-12 kişi çalıştığını, bu sayının 25-30'a kadar çıkabildiğini kaydederek, yasal olarak açılan döviz bürolarında toplam çalışan sayısının 12-13 binleri bulduğunu söyledi.

Döviz bürolarının günlük işlem hacminin 250 milyon dolar olduğunu dile getiren Tunçer, buradaki işlemlerin yüzde 99.99'unun resmi olduğunu, yasal olmayan işlem yapılamadığını vurguladı.

Tunçer, devletin yüz milyonlarca lira vergi kaybı olduğunu kaydetti.

HABER MERKEZİ