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Döviz kurları ihracatçıyı zorluyor

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, artış gösteren döviz kurlarının ihracatçıların açık ara ana sorunu olduğuna işaret ederek, “Döviz kurlarına doğrudan bağımlı olduğu için taşımacılık maliyetleri, hammadde ve aramalı fiyatları ile enerji maliyetleri de döviz kurlarının ardından sıralandı” dedi

07 Haziran 2018 Perşembe 17:02
Döviz kurları ihracatçıyı zorluyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), her üç ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği İhracatçı Eğilim Araştırması’nın 2018 yılı 1. Çeyrek (Ocak-Mart dönemi) Gerçekleşme ve 2. Çeyrek (Nisan-Haziran) Beklenti sonuçlarını açıkladı. Geçen yıl en çok ihracat gerçekleştiren firmalar ile TİM ve ihracatçı birliklerinin yönetim kurulu üyelerine yönlendirilen ankete 406 firmanın üst düzey temsilcisi katıldı. Buna göre 2017 yılının son çeyreğinde firmaların cirolarında ihracatın payı yüzde 62.6 iken, 2018 yılının ilk çeyreğinde bu oran yüzde 66.2’ye yükseldi.

İhracata ilgi artıyor

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, firmaların ihracata her geçen gün daha fazla önem verdiğini belirterek, “Bu artışta elbette kurlardaki yükselişin de etkisi var ancak mikro düzeyde. Firmalarımızın ihracat yapma heveslerinin de son dönemde arttığına hep birlikte şahit oluyoruz. 2018’in ilk üç ayında ihracat gerçekleştiren 48 bin firmamızdan 3 bin 500’ü ilk defa ihracata başlayan firmalardan oluşuyor. Bu ihracatımızın sürdürülebilirliği için son derece önemli bir veri” diye konuştu.

Birim fiyatları yükseldi

İlk çeyrekte firmaların yarısından fazlasının üretim ve ihracatında artış yaşandı. Mehmet Büyükekşi, “En dikkat çekici artış, firmalarımızın ihracat birim fiyatlarında yaşandı. Önceki çeyrekte firmalarımızın önemli bir kısmı birim fiyatlarında değişiklik yaşamazken, bu çeyrekte her 5 firmamızın 2’si ihracat birim fiyatlarının arttığını kaydetti. Petrol fiyatlarında ilk çeyrekte gördüğümüz artış, bu sektörle doğrudan veya dolaylı ilişkisi olan sektörlerimizde fiyat artışını beraberinde getiriyor” dedi. Büyükekşi, firmalar, 2. çeyrek (Haziran) sonunda doları 4.32, Euro’yu ise 5.24 olarak tahmin ettiğini söyledi. 7 Haziran itibariyle dolar 4.56, Euro ise 5.40 seviyesindeydi.

Döviz yükseldiğinde maliyetler artıyor

İhracatta karşılaşılan sorunların ilgili çeyreğe ilişkin gelişmelere paralel olarak şekillendiğini belirten Büyükekşi, “2018’in ilk çeyreğinde artış gösteren döviz kurları, firmalarımızın sorunlarında da önemli bir yer teşkil ediyor. Döviz kurları ile ilgili yaşanan sorunların oranı yüzde 36.4’ten yüzde 43.5’e yükseldi. Böylece döviz kurları en önemli sorun olarak karşımıza çıktı. Yine kurlara doğrudan bağımlı olduğu için lojistik maliyetleri, hammadde ve aramalı fiyatları ile enerji maliyetleri döviz kurlarının ardından sıralandı. Ancak kurlardaki oynaklığın bitmesi ile bu sorunlar önemli ölçüde ortadan kalkacak” dedi.

Yeni pazar arayışları yoğun

Araştırmaya katılan firmaların ortalama 18 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, bu ülkelerden ikisinin yeni pazar olduğunu belirten TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bu çeyrekte ilk beş hedef ülke ABD, Çin, Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bir önceki çeyrekte Avrupa ağırlıklı bir tablo hakimdi, şimdi ise ihracatçılarımızın Orta Doğu bölgesine daha fazla ağırlık vermeye başladıklarını görüyoruz” dedi.

Recep Bahar

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