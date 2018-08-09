Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97185
ALTIN
216.400
DOLAR
5.4867
STERLİN
7.1247
EURO
6.3411

Döviz mevduatı eriyor

Merkez Bankası verilerine göre 3 Ağustos itibariyle bankalarda bulunan yabancı para mevduatı, bir önceki haftaya göre 4 milyar 698 milyon dolar azalarak 191 milyar 849 milyon dolara geriledi

09 Ağustos 2018 Perşembe 22:23
Döviz mevduatı eriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 3 Ağustos ile biten haftada döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 15 milyar 21 milyon 855 bin lira artarak 2 trilyon 22 milyar 640 milyon 663 bin liraya yükseldi. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0.85 azalışla 1 trilyon 16 milyar 635 milyon 286 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 3.54 artışla 900 milyar 912 milyon 722 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı ise geçen hafta 4 milyar 698 milyon dolar azalarak 191 milyar 849 milyon dolara geriledi. Bunun 178 milyar 348 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 501 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor. Bu arada mevduat bankalarındaki tüketici kredileri 404 milyar 864 milyon 681 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de 126 milyar 781 milyon 148 bin lira oldu. Böylece vatandaşların bankalara borcu 531 milyar lirayı aştı.
HABER MERKEZİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Pos komisyonları düşürülmeli’
‘Pos komisyonları düşürülmeli’
THY 7 ayda 43.2 milyon yolcuyu uçurdu
THY 7 ayda 43.2 milyon yolcuyu uçurdu
Toyota’dan üretim molası
Toyota’dan üretim molası
Petkim’den rekor kâr
Petkim’den rekor kâr
Turizmde Çin iştah kabartıyor
Turizmde Çin iştah kabartıyor
Dolarda yeni zirve
Dolarda yeni zirve
Hükümet ekonomi programını açıklıyor
Hükümet ekonomi programını açıklıyor
OPET’e İngiltere'den ödül
OPET’e İngiltere'den ödül
AVM ciroları yüzde 23 arttı
AVM ciroları yüzde 23 arttı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim