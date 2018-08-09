Döviz mevduatı eriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 3 Ağustos ile biten haftada döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 15 milyar 21 milyon 855 bin lira artarak 2 trilyon 22 milyar 640 milyon 663 bin liraya yükseldi. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0.85 azalışla 1 trilyon 16 milyar 635 milyon 286 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 3.54 artışla 900 milyar 912 milyon 722 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan yabancı para mevduatı ise geçen hafta 4 milyar 698 milyon dolar azalarak 191 milyar 849 milyon dolara geriledi. Bunun 178 milyar 348 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 501 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor. Bu arada mevduat bankalarındaki tüketici kredileri 404 milyar 864 milyon 681 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de 126 milyar 781 milyon 148 bin lira oldu. Böylece vatandaşların bankalara borcu 531 milyar lirayı aştı.

HABER MERKEZİ