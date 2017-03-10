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Döviz rezervlerinde erime sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 217 milyon dolar azalışla 105 milyar 883 milyon dolara geriledi.

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Döviz rezervlerinde erime sürüyor

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 3 Mart ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 854 milyon dolar gerileyerek 89 milyar 235 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 91 milyar 89 milyon dolar seviyesindeydi. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 29 Ocak 2016'da 111.3 milyar dolar, 24 Haziran 2016'da 120.3 milyar dolar, 26 Ağustos 2016'da 122.3 milyar dolar, 30 Aralık 2016'da 106.2 milyar dolardı. HABER MERKEZİ

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