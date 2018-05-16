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Dövizde zapturapt dönemi

​​​​​​​İthalat, ihracat ve kambiyo işlemleri yoluyla döviz veya Türk parasını kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlere uygulanan para cezası rayiç bedelin yüzde 40’ına indirilecek

16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:56
Dövizde zapturapt dönemi

Çarşamba günü Dolar 4.50’yi, Euro 5.30’u geçti. Hükümet ise döviz rejimini değiştirdi. Bu süreçte Merkez Bankası, “Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır” açıklamasını yapmakla yetindi. Bu süreçte hükümetten de bir hamle geldi. Türkiye’de uygulanan kambiyo (döviz) rejiminin serbestleştirilmesi amacıyla Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’daki idari para cezaları güncellenirken, sektörün de talepleri doğrultusunda yetkisiz döviz bürolarına daha ağır yaptırımlar getiriliyor. Konuya ilişkin yasal düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Ağır cezalar getiriliyor

İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz veya Türk parası kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunulması halinde, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde 40’ı oranında idari para cezası uygulanacak. Fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin yüzde 20’i kadar idari para cezası verilecek. Söz konusu cezalar mevcut uygulamada fiili durumda kıymetlerin rayiç bedeli, teşebbüs halinde ise rayiç bedelin yarısı kadar uygulanıyordu.

Öte yandan, sektörün de talebi doğrultusunda yetkisiz döviz bürolarına daha caydırıcı cezalar öngörüldü. Buna göre gerekli izin ve belgeyi almaksızın ticari faaliyette bulunan döviz bürolarına 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Bu cezalar mevcut uygulamada 3 bin lira ile 25 bin lira arasında değişiyor. Yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm faaliyetler, bir aydan 6 aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli durdurulacak. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye, dışa açık, serbest piyasa ekonomisi benimsemiş bir ülkedir. Döviz kuru rejiminin değiştirilmesi, kambiyo rejiminde kısıtlamaya gidilmesi asla söz konusu değil. Meclisteki teklif esasen AB ile uyumlu ve daha liberal bir yapı öngörüyor” değerlendirmesinde bulundu. EKONOMİ SERVİSİ

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