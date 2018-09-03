Dövizi Türk şirketleri yükseltti

Yazar Alaattin Aktaş'ın araştırmasına göre ekonomide yaşanan türbülans döneminde "yurtiçi müşterilerin gerçekleştirdiği günlük işlem 4.9 milyar dolardan 10.1 milyar dolara çıkarken, yurtdışı müşterilerin yani yabancıların günlük işlemi ise 3.3 milyar dolardan 3.7 milyar dolara yükseldi." Aktaş, şunları kaydetti: "Merkez Bankası bankaların TL karşılığı gerçekleştirdikleri spot döviz işlemlerinin hacmini 'yurtiçi müşteriler' ve 'yurtdışı banka, kuruluş ve müşteriler' bazında açıklıyor. Yılbaşından 9 Ağustos’a kadar geçen 155 işgününde bankalar yurtiçi müşterilerle günlük ortalama 4.9 milyar dolarlık işlem yapmışlar. Bu 155 işgünün her birinde yurtdışı banka, kuruluş ve müşterilerle ise 3.3 milyar dolarlık işlem gerçekleştirilmiş. Yılbaşından 9 Ağustos’a kadar olan dönemdeki günlük ortalama işlemlerde yurtiçi müşterilerin payı yüzde 56, yurtdışı müşterilerin payı yüzde 38 düzeyinde. Geliyoruz 10 Ağustos’a... Yurtiçi müşterilerin daha önceki dönemde 4.9 milyar dolar olan işgünü başına ortalama işlem hacmi 10 Ağustos’ta 10.1 milyar dolara fırlamış. Peki yurtdışı müşterilerin işlem hacmi ne olmuş dersiniz. Yılbaşından 9 Ağustos’a kadarki dönemde günlük ortalama 3.3 milyarlık işlem gerçekleştiren yurtdışı müşteriler 10 Ağustos’ta 3.7 milyar dolarlık işlem yapmış."

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