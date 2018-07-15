Dövizle kira son bulsun

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dövize endeksli işyeri kiralarının çok sayıda işletmeyi mağdur ettiğine işaret ederek, "Bu yüzden dövizle yapılan tüm kira sözleşmeleri Türk lirasına çevirilerek güncellenmeli" ifadelerini kullandı