Palandöken, döviz kurundaki dalgalanmaların tüm kesimleri etkilediğine dikkati çekti. Böyle dönemlerde vatandaşların dövizle alışveriş yapmaktan kaçınması gerektiğini belirten Palandöken, "Yurt içinde yapılan tüm sözleşmeler ve kira ödemeleri Türk lirası ile güncellenerek milli paranın değeri korunmalı" görüşünü bildirdi.
EKONOMİ SERVİSİ
Dövizle kira son bulsun
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dövize endeksli işyeri kiralarının çok sayıda işletmeyi mağdur ettiğine işaret ederek, "Bu yüzden dövizle yapılan tüm kira sözleşmeleri Türk lirasına çevirilerek güncellenmeli" ifadelerini kullandı
Palandöken, döviz kurundaki dalgalanmaların tüm kesimleri etkilediğine dikkati çekti. Böyle dönemlerde vatandaşların dövizle alışveriş yapmaktan kaçınması gerektiğini belirten Palandöken, "Yurt içinde yapılan tüm sözleşmeler ve kira ödemeleri Türk lirası ile güncellenerek milli paranın değeri korunmalı" görüşünü bildirdi.