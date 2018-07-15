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Dövizle kira son bulsun

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dövize endeksli işyeri kiralarının çok sayıda işletmeyi mağdur ettiğine işaret ederek, "Bu yüzden dövizle yapılan tüm kira sözleşmeleri Türk lirasına çevirilerek güncellenmeli" ifadelerini kullandı

15 Temmuz 2018 Pazar 16:43
Dövizle kira son bulsun

Palandöken, döviz kurundaki dalgalanmaların tüm kesimleri etkilediğine dikkati çekti. Böyle dönemlerde vatandaşların dövizle alışveriş yapmaktan kaçınması gerektiğini belirten Palandöken, "Yurt içinde yapılan tüm sözleşmeler ve kira ödemeleri Türk lirası ile güncellenerek milli paranın değeri korunmalı" görüşünü bildirdi.
EKONOMİ SERVİSİ

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