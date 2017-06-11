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‘Dükkân işletir gibi kermes düzenliyorlar’

Yardım kermesi adı altında kurulan haksız rekabete neden olan bu yanlış uygulamaya mutlaka bir çözüm getirilmesi gerektiğini kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yardım kermesleri amacı dışında açılmaya devam ediyor

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‘Dükkân işletir gibi kermes düzenliyorlar’

Esnaf ve sanatkârımız kirasını ödemek, vergisini, sosyal güvenlik primini yatırmak için gecesini gündüzüne katarken, yardım kermesi adı altında vergisiz, stopajsız ve masrafsız boş dükkânlarda, havaların ısınması ile de boş arsalarda, caddelerde, alışveriş çadırı kurarak haksız rekabet yapılmaktadır. Esnafın üretim yapabilmek için hijyen standartlarına uygunluğu yetkililer tarafından devamlı kontrol ediliyor, nedense kermeslerde böyle bir denetimin yapılmaması halk sağlığı açısından sakıncalı olduğu gibi haksız rekabet oluşturmaktadır. Bu tür yardım kermeslerine bir çeki düzen getirilmesini istiyoruz. Aksi halde bu tür uygulamalarkayıt dışılığın en büyük sebeplerindendir ve önüne geçilmesi için mutlaka tedbir ve denetim şart” diye konuştu. HALİL MEMİŞ

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