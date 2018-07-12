Dünya borsaları eriyor

ABD Başkanı Trump'ın 'ticaret savaşı' tehdidi, Amerikan borsalarına yararken; Avrupa ve çin'de olumsuz etkisi oldu. Nitekim Ocak sonundan Mayıs bitimine kadar geçen sürede dünya borsalarının değeri 4.2 trilyon dolar eridi. En fazla kayıp ise 563.4 milyar dolarla 'ticaret savaşı'nın baş aktörlerinden Çin borsasında yaşandı.

Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerine göre, Ocak sonunda 89 trilyon 831 milyar 194 milyon dolar olan dünya borsalarının değeri, Mayıs ayında 85 trilyon 583 milyar 232 milyon dolara geriledi. Söz konusu süreçte dünya borsalarının değeri yüzde 4.7 azalırken, bu da 4 trilyon 247 milyar 962 milyon dolarlık erimeye işaret etti. Miktar bazında piyasa değeri en çok düşen borsa, Çin'de Şanghay oldu.

Bu dönemde Şanghay borsasının değeri 5 trilyon 569 milyar 909 milyon dolar düzeyinden 5 trilyon 5 milyar 477 milyon dolara geriledi. Şanghay'ın ardından miktar bazında değeri en çok düşen borsa, Paris, Brüksel ve Amsterdam borsalarının birleşmesi ile kurulan ve merkezi Paris'te bulunan Euronext oldu. Euronext'in değeri, söz konusu dönemde yüzde 7.2 azalarak 4 trilyon 357 milyar 785 milyon dolara geriledi.

Japan Exchange Group'un piyasa değeri ise yüzde 4.6'lık düşüşle 6 trilyon 219 milyar 793 milyon dolara gerilerken, söz konusu borsa en fazla değer kaybedenler listesinde 3. sırada yer aldı. Piyasa değerini en çok artıranlar listesinin ilk iki sırasında ise ABD'nin New York ve Nasdaq borsaları yer aldı. Söz konusu borsaların değeri Ocak sonundan Mayıs bitimine kadar geçen 4 aylık dönemde sırasıyla 362.4 milyar dolar ve 106.3 milyar dolar artış gösterdi.

Dünya borsaları arasında en büyük piyasa değerine sahip New York Borsası, Mayıs sonu itibarıyla da yerini korudu. New York Borsası, Mayıs sonunda büyüklüğünü yüzde 1.6 artırarak 23 trilyon 117 milyar 81 milyon dolara taşıdı. Bu dönemde Nasdaq OMX ise piyasa değerini yüzde 1 yükselterek 10 trilyon 929 milyar 638 milyon dolara taşıdı.

Piyasa değeri büyüklüğü açısından dünya borsaları arasında üçüncülüğe 6 trilyon 219 milyar 793 milyon dolarla Japan Exchange Group yerleşti.

AA