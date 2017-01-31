Dünya'da 4. sıradayız

RECEP BAHAR/HABER-ANALİZ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 2016 yılı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin ihracatı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 0.9 azalarak 142 milyar 606 milyon dolar, ithalatı yüzde 4.2 düşerek 198 milyar 602 milyon dolar oldu.

2015 yılı ihracatı 143 milyar 839 milyon dolar, ithalatı ise 207 milyar 234 milyon dolardı. Geçen yıl 198 milyar 602 milyon dolarlık ithalatın 134 milyar 307 milyon dolarlık bölümünü 'ham madde malları' oluştururken, tüketim malları ithalatına harcanan döviz yaklaşık 28 milyar dolar oldu.

Yatırım malları ithalatı da 36 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, dünya piyasalarında yaşanan gelişmelere paralel olarak yüzde 11.7 azalarak 55 milyar 996 milyon dolara geriledi.

Düşük teknolojili ürün ihraç ediyoruz

TÜİK verilerinin ortaya koyduğu bir başka çarpıcı gerçek de Türkiye'nin imalat sanayi ihracatının yüzde 33.1'ini orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 63.4'ünü ise orta düşük ve düşük teknolojili ürünler oluşturdu.

Yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payı ise yüzde 3.5... İthalata gelince yüksek teknoloji ürünlerinin oranı yüzde 17, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 44.9..

Doların uçuşa geçmesi de ithalatı durduramadı

Dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Aralık ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 12 milyar 807 milyon dolar, ithalat yüzde 2.3 artarak 18 milyar 405 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında ABD Dolarının TL karşısında değer kazanmasına rağmen ithalatın artış göstermesi dikkat çekiyor. Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Aralık ayında yüzde 46.1 iken, 2016 Aralık ayında yüzde 44.3 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 4.8 artarak 5 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya'ya yapılan ihracat 2016 Aralık ayında 1 milyar 189 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla Irak (795 milyon dolar), İngiltere (768 milyon dolar) ve BAE (759 milyon dolar) takip etti. Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Aralık ayında 1 milyar 863 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 813 milyon dolar), Rusya (1 milyar 352 milyon dolar) ve İtalya (902 milyon dolar) izledi.

Türkiye, dış ticaret açığı liginde 4. sırada

Türkiye, dünyada en fazla dış ticaret açığı veren 4. ülke konumunda. İlk sırada 744 milyar dolarla ABD yer alıyor. ABD'yi 179.4 milyar dolarla İngiltere, 95.3 milyar dolarla Hindistan izliyor.

Türkiye yaklaşık 56 milyar dolarla 4. sırada yer alırken, Fransa 55 milyar dolarla 5. sırada bulunuyor. Çin, 500 milyar doları aşkın dış ticaret fazlasıyla öteki ligin ilk sırasında yer alırken, bu ülkeyi 280 milyar dolarla Almanya izliyor.