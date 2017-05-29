Dünya ekonomisine Hint enerjisi

Danışmanlık kuruluşu KPMG Türkiye ile Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK), küresel ekonominin yeni yıldızı Hindistan’ı araştırdı. KPMG Türkiye ve DEİK’in hazırladığı rapora göre, önümüzdeki 5 yıl içinde yüz milyarlarca dolar yabancı yatırım çekmesi beklenen Hindistan, 2025’te 7 trilyon dolarlık bir ekonomi olacak. Raporla ilgili bilgi veren KPMG Türkiye Danışmanlık Bölüm Başkanı Hande Şenova, 2015-16 mali yılında yüzde 7.6’nın üzerinde GSYİH artışı gerçekleşen Hindistan’ın, küresel büyümeye de ivme kazandırması beklendiğine dikkat çekerek; “Hindistan, henüz potansiyelini tam olarak değerlendirememiş ekonomik bir dev. Gerçekleştirilen politik ve ekonomik düzenlemelerle bu gücün ortaya çıkması sağlanıyor” şeklinde konuştu. Şenova, ayrıca “Nominal GSYİH’nin 2019-20 mali yılına kadar 3,4 trilyon dolara ve 2024-25 mali yılına kadar 7 trilyon dolara ulaşmasının beklendiği senaryoda, yatırım getirilerinin oldukça yüksek seyretmesi bekleniyor. Bu nedenle Hindistan’a yatırım için çok uygun bir zaman olduğuna inanıyoruz” dedi.

Demir yollarına 1 trilyon dolar yatırım

Şenova, şöyle devam etti; “Make in India (Hindistan'da Üret), Digital India, Skill India (Yetenek Hindistan), Start-up India (Hindistan'da Yeni Şirket Kur)ve Swachh Bharat Abhiyan (Temiz Hindistan Misyonu) gibi çeşitli program ve girişimlerin yanı sıra proaktif politik reformların kentsel ve kırsal altyapının kapsamını ve kalitesini dönüştüreceği tahmin ediliyor. Hindistan Demir Yolları için 133.5 milyar dolar yatırım planlandı. Demiryolu alt yapısına yüzde yüz doğrudan yabancı yatırıma otomatik onay yoluyla izin veriliyor. 2020’ye kadar özel sermaye ve kamu ortaklığında gerçekleşecek projelerin toplam değeri 1 trilyon doları bulacak. Günlük yolcu kapasitesini 21 milyondan 30 milyona çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.” Hindistan'da kara yolları için de 32.4 milyar dolar yatırım yapılacak.

Hindistan’da yakın geleceğe damga vuracak projeler

* 100 Akıllı Şehir yaratmak ve 500 şehri gençleştirmek için toplamda 22.5 milyar dolarlık harcama yapılıyor.

* Hindistan 2022’ye kadar 110 milyon konuta daha ihtiyaç duyuyor. Hindistan’ın 2020’ye kadar dünyanın en büyük üçüncü inşaat pazarı olması bekleniyor.

* 17.5 milyar dolarlık harcama ile dijital olarak güçlendirilmiş bir toplum ve bilgi ekonomisi yaratılıyor. Bir milyondan fazla nüfusa sahip bütün şehirlere wi-fi servisi, 250 bin köy kümesine geniş bant internet erişimi ve 2019’a kadar 400 bin internet erişim noktası hedefleniyor.

* Temiz Hindistan Misyonu ve Temiz Ganj çerçevesinde 10 milyar dolarlık harcama yapılıyor. Katı atık yönetimi tesisleri ile bireysel ve umumi tuvaletlerin inşasına 6.5 milyar dolar yatırım yapıldı. EKONOMİ SERVİSİ

