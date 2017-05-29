Dünya ekonomisine Hint enerjisi

Danışmanlık kuruluşu KPMG Türkiye ile Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK), küresel ekonominin yeni yıldızı Hindistan’ı araştırdı. KPMG Türkiye ve DEİK’in hazırladığı rapora göre, önümüzdeki 5 yıl içinde yüz milyarlarca dolar yabancı yatırım çekmesi beklenen Hindistan, 2025’te 7 trilyon dolarlık bir ekonomi olacak. Raporla ilgili bilgi veren KPMG Türkiye Danışmanlık Bölüm Başkanı Hande Şenova, 2015-16 mali yılında yüzde 7.6’nın üzerinde GSYİH artışı gerçekleşen Hindistan’ın, küresel büyümeye de ivme kazandırması beklendiğine dikkat çekerek; “Hindistan, henüz potansiyelini tam olarak değerlendirememiş ekonomik bir dev. Gerçekleştirilen politik ve ekonomik düzenlemelerle bu gücün ortaya çıkması sağlanıyor” şeklinde konuştu. Şenova, ayrıca “Nominal GSYİH’nin 2019-20 mali yılına kadar 3,4 trilyon dolara ve 2024-25 mali yılına kadar 7 trilyon dolara ulaşmasının beklendiği senaryoda, yatırım getirilerinin oldukça yüksek seyretmesi bekleniyor. Bu nedenle Hindistan’a yatırım için çok uygun bir zaman olduğuna inanıyoruz” dedi.
Demir yollarına 1 trilyon dolar yatırım
Hindistan’da yakın geleceğe damga vuracak projeler
* 100 Akıllı Şehir yaratmak ve 500 şehri gençleştirmek için toplamda 22.5 milyar dolarlık harcama yapılıyor.
* Hindistan 2022’ye kadar 110 milyon konuta daha ihtiyaç duyuyor. Hindistan’ın 2020’ye kadar dünyanın en büyük üçüncü inşaat pazarı olması bekleniyor.
* 17.5 milyar dolarlık harcama ile dijital olarak güçlendirilmiş bir toplum ve bilgi ekonomisi yaratılıyor. Bir milyondan fazla nüfusa sahip bütün şehirlere wi-fi servisi, 250 bin köy kümesine geniş bant internet erişimi ve 2019’a kadar 400 bin internet erişim noktası hedefleniyor.
* Temiz Hindistan Misyonu ve Temiz Ganj çerçevesinde 10 milyar dolarlık harcama yapılıyor. Katı atık yönetimi tesisleri ile bireysel ve umumi tuvaletlerin inşasına 6.5 milyar dolar yatırım yapıldı. EKONOMİ SERVİSİ