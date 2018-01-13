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Dünya kapatıyor biz açıyoruz

“Eskişehir Alpu’da açılması planlanan termik santral yalnızca Alpu ve Eskişehir halkını değil, Afyon, Uşak, Bursa, Düzce ve Bolu’ya kadar bir çok kenti de olumsuz etkileyecektir” diyen TÜDEF Başkanı Atak, "Dünya ülkeleri kömür santrallerinden vazgeçerken biz neden hala termik santral kurmak için ısrar ediyoruz" diye sordu.

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:22
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Dünya kapatıyor biz açıyoruz

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Hasan Atak, Eskişehir Alpu’da açılması planlanan termik santralle ilgi Eskişehir’de bir açıklama yaptı.

Çevre kirliliği ve kanserin artacağını söyleyen Hasan Atak, termik santrallerin açılması için halkı aldatmaya çalışan bazı halkla ilişkiler firmaların devreye girdiğini ve bunların ‘bölgenizde işsizlik var sizi işe alacağız’ diye insanları kandırdığını belirterek termik santrallerin yaratacağı çevre ve sağlık felaketinin geçmiş tecrübelerle sabit olduğunu belirterek şunları söyledi: “Termik santraller kalitesiz linyit kömürleri kullanıldıkları için çevre kirliliğine neden olmaktadırlar. Termik santrallerin bacalarından çıkan kükürt, azot ve karbon oksitleri havada su buharı ile birleşerek asit yağmurlarını oluşturmakta, asit yağmurları ise bitkilerin yeşil kısımlarını yakmaktadır. Yatağan Termik Santrali bu şekilde 400.000 dekarlık kızılçam ormanın ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Gökova Termik Santrali’nden çıkan gazlar 1800-1900m yükseklikte Bey Dağları’nı etkilemiştir. Çevredeki köylerde tarım ürünleri zarar görmüştür. Bu nedenle termik santrallerin olduğu bölgelerde tarım ve hayvancılıkla ilgili tüm faaliyetler zarar görecek ve zamanla bitme noktasına gelecektir.”

Dünya kapatıyor biz açıyoruz

TÜDEF Genel Başkanı Atak, “Dünyada 23 ülke, eyalet ve şehir, aşamalı olarak 2030’a gelindiğinde tamamen kömürü terk edecekleri eylem planlarını hazırladı. Avusturya 2020 yılına kadar kömürlü yakıt kullanımından vazgeçecek. Hindistan ve Çin de kömürlü termik santral planlarını görünür şekilde azaltmaya başladılar. Ülkede 54 santral kapatıldı. ABD Başkanı Trump, 2025 yılına kadar tüm kömürlü termik santrallerin kapatacağını dünyaya duyurdu. Fransa 2023 yılına kadar 5 kömürlü termik santralini kapatacağını; Almanya, Portekiz da 2030 yılına kadar kömürlü termik santralden vazgeçeceğini açıkladı. Belçika 2016 ’da son kömürlü termik santralini kapattı. Bu veriler gösteriyor ki bütün Avrupa ve Dünya ülkeleri kömürden enerji üreten santrallerinden vazgeçerken biz neden hala termik santral kurmak için ısrar ediyoruz" dedi.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Kömür SantralleriTermik Santral
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