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Dünya Kupası Türk turizmini vurdu

​​​​​​​Rusya’da devam eden Dünya Kupası organizasyonunun etkileri Mayıs ayından itibaren hissedildi. Ramazan ayında Körfez’den gelen turist sayısı da beklentilerin altında kalınca, İstanbul’un yılbaşından bu yana devam eden yükselme trendi Mayıs ayında eksiye döndü. Doluluk düşüşüne karşın fiyatlarda artış yaşandı

29 Haziran 2018 Cuma 18:37
Dünya Kupası Türk turizmini vurdu

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB),  Türkiye’nin Mayıs 2018 otel doluluklarının, 2017 yılının aynı dönemine yüzde 2.8 azalarak yüzde 59.6 olarak kaydedildiğini açıkladı. Mayıs 2017’de bu oran yüzde 61.3 olarak gerçekleşmişti. Dünyanın önde gelen veri ve analiz şirketlerinden STR tarafından TÜROB için hazırlanan Mayıs 2018 Ülke Performans Raporu’na göre, Mayıs 2018’de Türkiye genelinde ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın ayını ayına göre yüzde 3.6 artarak 65.3 Euro olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı ayında 63 Euro olmuştu. Mayıs ayındaki doluluk düşüşüne karşın ilk beş aylık veriler ise yükselişi ifade ediyor. Geçen yılın ilk beş ayında Türkiye otellerinde yüzde 55.3 olan doluluklar bu yıl ilk beş ayda yüzde 64.6 olarak gerçekleşirken, ortalama günlük satılan oda bedeli de 59.1 Euro’dan 62.3 Euro’ya yükseldi.

Körfez’den gelen turist azaldı

TÜROB açıklamasında, Mayıs ayındaki doluluk gerilemesinde Rusya’da devam eden Dünya Kupası’nın etkilerinin Mayıs ayından itibaren başlamasının etkili olduğu, bu etkinin özellikle İstanbul’da Haziran ayı verilerinde de daha da belirginleşmesinin beklendiği ifade edildi. Ayrıca Ramazan ayında Körfez bölgesinden gelen turist sayısının beklentilerin altında kalmasının da İstanbul’da dolulukları olumsuz etkilediği kaydedildi. Açıklamada, “Mayıs ayında gerileme olsa da yıl sonu itibariyle hem turist sayısında, hem doluluklarda çift haneli artışlar bekliyoruz. Ancak Rusya’da devam eden Dünya Kupası, 24 Haziran seçim süreci ile ana pazarlarımızdan İran’da döviz kurlarındaki aşırı artış, Avrupa pazarındaki turist artışın sınırlı kalması, Rusya’da ise turizm endüstrisindeki bazı tur operatörlerinin mali sıkıntı içerisinde oldukları haberleri beklentilerimizi bir miktar düşürdü” denildi. Doluluk düşüşüne karşın fiyatlarda yükseliş yaşanmasının ise sevindirici olduğu ifade edildi.

İstanbul geriledi Antalya yükseldi

İstanbul’un yılbaşından bu yana devam eden yükselme trendi Mayıs ayında eksiye döndü. Kentte Mayıs 2017’de yüzde 64.3 olan doluluk oranı, Mayıs 2018’de yüzde 3.3 azalarak, yüzde 62.1 olarak ölçüldü. Mayıs 2018’de İstanbul’da ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 79.9 Euro olarak, 2017’ye göre yüzde 7.2 artış gösterdi. Mayıs 2017’de bu rakam 74.6 Euro olmuştu. Avrupa destinasyonları arasında 2018 yılı ilk 5 aylık dönemde doluluk oranlarında en yüksek artış oranı yaşayan destinasyon yüzde 23.4 artış ile İstanbul oldu. Antalya’da ise Mayıs 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.8 artarak yüzde 57.3 oldu. Mayıs 2017’de bu oran yüzde 55.2 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 64.9 Euro olarak 2017’ye göre yüzde 7.1 artış gösterdi. Ocak–Mayıs 2018 döneminde ise doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 53.6’dan yüzde 59’a yükselirken; ortalama günlük satılan oda bedeli 51.0 Euro’dan 50.4 Euro’ya geriledi. SELİM AYANOĞLU / İSTANBUL

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