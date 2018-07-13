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Dünya Kupası’nda bilet fiyatları uçtu

​​​​​​​Tarihin en pahalı futbol turnuvası olan 2018 Dünya Kupası’nda heyecan zirvede. Danışmanlık kuruluşu KPMG Football Benchmark ekibi, Pazar günü Fransa-Hırvatistan arasında Moskova’daki 78 bin kişilik Lujniki Stadyumu’nda oynanacak dev final öncesi maç bileti fiyatlarını analiz etti

13 Temmuz 2018 Cuma 17:40
Dünya Kupası’nda bilet fiyatları uçtu

2018 Dünya kupası, ilk kez bir futbol karşılaşması bilet fiyatının bin doları aştığı organizasyon olarak tarihe geçti. Rusya’da final izlemenin en düşük maliyeti 455 dolar, en pahalı bilet ise bin 100 dolar... 2018 Dünya Kupası için satışa çıkarılan 3.1 milyon bilet için FIFA’ya 11 milyon adet bilet talebi gelirken, fiyatlar 2014’de Brezilya’da düzenlenen Dünya Kupası’na göre yüzde 11 oranında arttı. Birinci kategori fiyatları yüzde 13, ikinci kategori fiyatları yüzde 14 ve alt kategori fiyatları yüzde 6 oranında artış gösterdi. KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, “Tüm futbolseverlerin hayali bir Dünya Kupası finalini statta izlemektir. Ancak endüstriyelleşen futbolda buna ulaşmak için belli bir ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor. Dünya Kupası bilet gelirleri FIFA’nın bütçesinde çok önemli bir gelir kalem olarak yer alıyor. Tarihe tanıklık ederek Dünya Kupası finalini yerinde izlemek isteyenlerden bu kadar yüksek bilet ücreti talep edilmesi dört yılda bir gerçekleşen bu organizasyon için normal karşılanabilir” dedi. EKONOMİ SERVİSİ

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