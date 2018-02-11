Dünyada artıyor, Türkiye'de azalıyor

Çok sayıda bakliyat türünün anavatanı Anadolu... Ancak günümüzde Anadolulu ithal bakliyatla besleniyor! Ulusal Baklagil Konseyi (UBK) ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin Ticaret Borsası tarafından '10 Şubat Dünya Bakliyat Günü' dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, son 30 yılda dünya bakliyat üretiminin yüzde 50 artarak 82-85 milyon tona ulaştığını ancak Türkiye'de bunun tam tersi bir tablonun söz konusu olduğunu söyledi.

Özdemir, şunları söyledi: "Bundan 30 yıl önce 2 milyon tondan fazla bakliyat üreten ve bunun yarısını yurt dışına gönderen, dünya ihracat şampiyonu bir Türkiye vardı. İthalatın ismi dahi anılmazdı.

Bugün ise 1 milyon ton üretim hacmi ve bu hacmin yarısı kadar ithalatı olan bir Türkiye var. 330 bin tona gerileyen ihracatı ise nasıl gerçekleştirdiğimizi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bunun yüzde 80'i ihracat kapsamında getirilen kırmızı mercimekten oluşuyor.

30 yıl önce sektörün en önemli aktörü olan ülkemiz bugün Kanada, ABD, Arjantin, Avustralya ve Rusya gibi ülkelere bayrağı devretmiş durumda." Mersin Valisi Ali İhsan Su ülkemizde yaklaşık 1 milyon 164 bin ton bakliyat üretimi gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Biz 2017 yılında 6.4 milyar dolarlık hububat, yağlı tohumlar, baklagiller ihracatı gerçekleştirdik.

Bunun da 431 milyon doları ilimizden gerçekleştirildi" diye konuştu.

EKONOMİ SERVİSİ