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Dünyanın balı istanbul'da

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi, İstanbul'da devam ediyor

01 Ekim 2017 Pazar 17:24
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Dünyanın balı istanbul'da

 4 Ekim tarihine kadar sürecek olan kongre, gelmiş geçmiş en geniş katılımlı Apimondia olması ile de tarihe geçti. Geçmiş yıllarda en fazla 9.000 kişinin katılım sağladığı kongreye, Türkiye’de 15.000’e yakın kişi kayıt yaptırdı.

 Arıcılık ve turizm sektörü açısından dünyanın en prestijli 10 kongresi arasında yer alan Apimondia Kongresi’ne Amerika, Çin, Almanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturalya, Pakistan, Bangladeş, başta olmak üzere 120 ülke katılıyor. Kongre’ye dünya çam balı ihtiyacının yüzde 90’ı gibi büyük bir rakamı karşılayarak liderliğini koruyan Türkiye’den 149 katılımcı 223 farklı bal ile yer alıyor. 10 milyona yakın kovan sayısı ile dünya lideri olan Çin’i, 7 milyon 900 bin kovanı ile Türkiye takip ediyor. Apimondia katılımcıları temsil ettikleri kovanlar ile hem lokal hem de küresel sorunları tartışıyor, bilgilerini güncelliyor.

Bu arada 45. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi süresince, kongre merkezi girişindeki alana kurulan çadırda üreticiden tüketiciye güvenilir bal gibi ballar da il birliklerinin standında İstanbulluları bekliyor. Çiçek balından, kestane balına, çam balından, petek bala gerçek üreticilerden bal almak isteyen İstanbullular, alana ücretsiz giriş yapabiliyor. HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeApimondiaKongreİstanbul
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