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Dünyanın en büyükleri geliyor

19 katlı, 5 bin 714 yolcu kapasitesine sahip, 171 bin 598 Gross Tonluk ve 316 metre uzunluğundaki, dünyanın sekizinci harikası olarak ifade edilen MSC Meraviglia gemisinin, 3 Haziran Cumartesi günü Sophia Loren’in himayesinde “İsim verme ve denize indirme” töreni yapılmıştı

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Dünyanın en büyükleri geliyor

Yaklaşık 892 Milyon Euro’ya inşa edilen MSC Meraviglia’nın görkemli töreni esnasında, MSC Cruises yönetimi tarafından, MSC World Class olarak adlandırılan, dünyanın en büyük ve inovasyon harikası gemilerinin müjdesi verilmişti. MSC Cruises’un 9 Milyar Euro’luk yatırım planı çerçevesinde, üretilen ve üretilecek olan Meraviglia, Meraviglia Plus ve Seaside sınıfı gemilerinin yanı sıra, dünyanın en büyüğü olacak World Class sınıfı 4 adet gemi, 2022-2026 yılları arasında denizlerde boy gösterecek. 200 bin Gross tonluk devasa gemiler, bugün dünyanın en büyüğü olarak bilinen yolcu gemisinden, 70 yolcu daha fazla kapasiteye sahip olacak. 330 metre uzunluğunda, 2 bin 760 kabin ve 6 bin 850 yolcu kapasitesinde yapılacak olan MSC World Class gemileri, üretilmiş en büyük yolcu kapasitesine sahip gemiler olacak. MEHMET KELEŞ

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