Bu yılın Altın Oteller Listesi, altı kıtadan 54 ülkeyi kapsıyor. Four Seasons Hotels Istanbul’un Genel Müdürü Tarek Mourad, konuya ilişkin şunları kaydetti: “Sultanahmet’in büyüleyici atmosferinde peri masalı tadında bir deneyim sunmak üzere çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 21 yıldır misafirlerimizle buluşturduğumuz incelikli ve lüks servislerimizle böylesine özel listelerde yer almaktan kendim ve çalışma arkadaşlarım adına gurur duyuyorum.”
EKONOMİ SERVİSİ
Dünyanın en iyi otellerinden biri
İstanbul Tarihi Yarımada’daki etkileyici atmosferiyle bugüne dek pek çok ödüle layık görülen Four Seasons Hotel Sultanahmet, dünyanın en prestijli seyahat dergilerinden Condé Nast Traveller Dergisi editörlerinin dünyadaki favori otellerini belirlediği ‘Altın Oteller Listesi’ne seçildi
Bu yılın Altın Oteller Listesi, altı kıtadan 54 ülkeyi kapsıyor. Four Seasons Hotels Istanbul’un Genel Müdürü Tarek Mourad, konuya ilişkin şunları kaydetti: “Sultanahmet’in büyüleyici atmosferinde peri masalı tadında bir deneyim sunmak üzere çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 21 yıldır misafirlerimizle buluşturduğumuz incelikli ve lüks servislerimizle böylesine özel listelerde yer almaktan kendim ve çalışma arkadaşlarım adına gurur duyuyorum.”