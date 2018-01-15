Dünyanın en iyi otellerinden biri

Bu yılın Altın Oteller Listesi, altı kıtadan 54 ülkeyi kapsıyor. Four Seasons Hotels Istanbul’un Genel Müdürü Tarek Mourad, konuya ilişkin şunları kaydetti: “Sultanahmet’in büyüleyici atmosferinde peri masalı tadında bir deneyim sunmak üzere çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. 21 yıldır misafirlerimizle buluşturduğumuz incelikli ve lüks servislerimizle böylesine özel listelerde yer almaktan kendim ve çalışma arkadaşlarım adına gurur duyuyorum.”

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