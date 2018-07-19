Dünyanın en pahalı şehri Zürih

Dünyanın en pahalı şehri unvanına ise İsviçre’nin başkenti Zürih sahip oldu. Ajans Press, dünya genelindeki şehirlerin ortalama kazançlarını ve satın alma gücünü ortaya koyan finans şirketi UBS’nin araştırmasını inceledi. Buna göre, İstanbul en pahalı şehirler sıralamasının 67’nci sırasında yer aldığı görüldü. Rapor, 77 farklı şehir baz alınarak hazırlanırken, her şehirdeki bağımsız yerel gözlemcilerin elde ettiği verilere dayandırıldığı gözlendi.

Bunun yanı sıra, her şehrin kendi kültürü göz önünde tutulurken, 75 binden fazla veri noktası kullanılması dikkat çekti. Türkiye’den İstanbul'un 67’nci sırada yer aldığı raporda, İsviçre’nin başkenti Zürih pahalılık seviyesiyle birinci sıraya yerleşti. Zürih’i; Cenevre, Oslo ve Kopenhag gibi şehirler takip etti.

Listenin son sırasında yer alarak dünyanın en ucuz şehri unvanına ise Mısır’ın başkenti Kahire sahip oldu. Araştırmada, New York referans şehir olarak belirlenirken, fiyatların dolar bazında sıralandığı saptandı.

Böylelikle, listenin başında yer alan Zürih’in bir aylık mal ve hizmet tüketimi için 4 bin 206 dolar harcadığı görülürken, Kahire’nin söz konusu mal ve hizmetler için yalnızca bin 272 dolar harcadığı tespit edildi. İstanbul’da ise bu tutar bin 973 dolar olarak belirlendi.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL