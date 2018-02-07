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Dünyanın en uzun köprüsü açılıyor

Çin'in Hong Kong ve Macao özel idari bölgeleri ile Guangdong eyaletine bağlı Cuhai şehrini birbirine bağlayan köprünün ana projesinin inşası tamamlandı ve teslimatı yapıldı. Köprü, 55 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun köprüsü olma niteliği taşıyor.

07 Şubat 2018 Çarşamba 16:21
Dünyanın en uzun köprüsü açılıyor

Çin'in Hong Kong ve Macao özel idari bölgeleri ile Guangdong eyaletine bağlı Cuhai şehrini birbirine bağlayan köprünün ana projesinin inşası tamamlandı ve teslimatı yapıldı. Köprü, 55 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun köprüsü olma niteliği taşıyor. Ana projeyle ilgili yapılan değerlendirme toplantısında, köprünün, tasarım ve teknoloji standartlarına uyduğu, kalite testlerinden geçtiği ve deneme hizmetine başlanması için gerekli koşullara sahip olduğu belirtildi. Hong Kong-Cuhai-Macao Köprüsü İdaresi Müdürü Cu Yongling, köprünün Çin Komünist Partisi 19. Ulusal Kongresi'nden sonra hizmete girecek ilk dev deniz ulaşımı projesi olduğuna işaret etti.

Köprü, Hong Kong-Macao-Cuhai arasındaki karayolu ulaşımını 3 saatten 1 saate indirecek. Hazırlık aşaması 6 yıl, yapımı ise 8 yıl süren köprünün ana çalışmaları, plana uygun olarak geçen yıl Aralık ayında bitirilmişti. EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
KöprüDünyanın En Uzun KöprüsüCuhaiGuangdongHong Kong
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