Dünyanın israfı

MEHMET KELEŞ/İSTANBUL

Yapılan araştırmaların Türkiye’de her gün 6 milyon ekmek ile 10 milyon ton sebze-meyvenin çöpe gittiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İsraf ettiğimiz gıda maddeleriyle Suriye’nin tamamı doyar. Türkiye’de 60 hastane 120 tane okul yapılır. En önemlisi yerel yönetimlerin haksız rekabet yapması fırıncı esnafını ister istemez mağdur ediyor. Plansız üretilen ekmek ekonomiye olumsuz yansıyor ve esnafın zarar etmesine sebebiyet veriyor” dedi.

‘Tüketeceğin kadar al’

Herkesi tüketeceği kadar gıda ürünü almaya çağıran Bendevi Palandöken, “Günde 6 milyon adet ekmeğin israf edilmesi çok ciddi bir durum. Bu rakamın yarısı maalesef fırınlardaki üretim yanlışlığı nedeniyle oluşuyor. Yani üretim fazlasından kaynaklanıyor. Ülkemizde 300 gram üzerinden yaklaşık 85 milyon ekmek üretiliyor. Tüketim ise 79 milyon civarında gerçekleşiyor. Geriye kalan da çöpe gidiyor. 250 gramlık ekmekte de durum aynı. Aslında bu rakam daha da yukarılardaydı. TESK olarak bakanlıklar ve ilgili kurumlarla gerçekleştirdiğimiz kampanyalarla israfın bir ölçüde önüne geçtik. Ancak tasarruf edilen rakam yeterli değil. Yüzde 18’lik iyileşmeyi tasarruflarla yüzde 40-50’lere çıkarmalıyız. Herkes yiyebileceği kadar ekmek almalı. Eğer israfı önlersek hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış oluruz. İsraf önlenirse ekmeğe zam yapılması gerekmez. Dışarıdan buğday ithalatının önüne geçilir” şeklinde konuştu.

Tarlada da israf büyük

Türkiye’de yaş sebze ve meyvenin de tarladan sofraya gelinceye kadar israfa uğradığını söyleyen Palandöken şöyle açıklamasını şöyle bitirdi: “Tarlada da israf büyük boyutlara ulaştı. Sebze ve meyvenin dörtte biri tüketilemeden kaybediliyor. Meyve ve sebzelerde toplama sırasında yüzde 4-12, taşıma sırasında yüzde 2-8, pazara hazırlık evresinde yüzde 5-15, depolamada da yüzde 3-10 civarında israf yaşanıyor.”