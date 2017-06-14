Dünyanın serveti 170 trilyon dolar

EKONOMİ SERVİSİ

The Boston Consulting Group (BCG) tarafından bu yıl on yedincisi yayınlanan 2017 Küresel Varlık Raporu'na (Global Wealth Report 2017) göre dünyada bireylerin sahip olduğu toplam finansal varlıklar yani 'küresel servet', 2016 yılında yüzde 5.3 oranında artarak, 166.5 trilyon dolara ulaştı. Raporda 2016 yılındaki servet büyümesinin temel nedeni olarak hızlanan ekonomik büyüme ve dünyanın birçok yerinde hisse senedi piyasalarının sergilediği güçlü performans gösteriliyor.



Küresel servet, 2014 yılında 151 trilyon dolar, 2015 yılında ise 158 trilyon dolar seviyesindeydi. Rapora göre Kuzey Amerika en zengin bölge olmaya devam ederken, 2. sırada Batı Avrupa, 3. sırada ise Asya-Pasifik bölgesi geliyor. 2016 yılında servet artışı yüzde 9.5 ile en fazla Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşti. Tüm bölgelerde pozitif bir büyüme gerçekleşirken, Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika'da servet artışı bir önceki yıl ile kıyaslandığında daha yüksek oldu. Yeni servet oluşumu, mevcut varlıkların performansına oranla global büyümeye daha fazla etki etti.



Yeni servetlerin global servet artışına etkisi yüzde 59 olarak gerçekleşirken, mevcut finansal varlıkların büyümeye etkisi yüzde 41 oldu. Kuzey Amerika varlık büyüklüğünde geçen yıllarda olduğu gibi zirvede yer alırken, 55.7 trilyon dolar varlık büyüklüğüne ulaştı. Batı Avrupa son beş yılda yıllık yüzde 4.1 büyüyerek 40.5 trilyon dolar varlık büyüklüğüne ulaştı. Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı Orta Doğu ve Afrika bölgesinde varlık büyüklüğü son beş yılda yıllık yüzde 6.1 artarak 8.1 trilyon dolara yükseldi.

Türkiye'deki durum

Küresel servetin yıllık ortalama yüzde 6 artışla 2021 yılında 223 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Rapora göre bu büyümenin yaklaşık yarısı (yüzde 40) Asya-Pasifik bölgesinden gelecek. Asya-Pasifik bölgesi mevcut büyüme hızını sürdürürse, 2021 yılında listede Batı Avrupa'nın yerini almış olacak ve zirvedeki Kuzey Amerika ile aradaki farkı oldukça azaltacak. 2016 yılında dünya varlıklarının yüzde 45'inin sahibi olan milyoner hanelerin 2021 yılında dünya varlıklarının yüzde 50'sinden fazlasına sahip olması bekleniyor. Dünyadaki hanelerin sadece yüzde 1'i milyoner hanelerden oluşuyor.



Dünyadaki milyoner hane sayısı 2016 yılında yüzde 7 artışla 17.9 milyona yükseldi. 2015 yılında bu rakam 16.6 milyon seviyesindeydi. Milyoner hane yoğunluğu en fazla olan ülkeler sırasıyla Bahreyn (yüzde 18), Lihtenştayn (yüzde 16) ve İsviçre (yüzde 13). Milyoner hane sayısı en fazla olan ülke ise Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'de ise 2016 yılında milyoner hane sayısı yüzde 0.2 artışla 28 bine yükseldi. 2021 yılında Türkiye'deki milyoner hane sayısının 61 bine ulaşması bekleniyor.