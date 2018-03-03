GSMA’de özellikle ABD’deki Sunnyvale (Silikon Vadisi) merkezli şirketleri Netsia ile ön plana çıktıklarını kaydeden Selim Sarper, dünyaya teknoloji satarak Türkiye ekonomisine katkı yaptıklarına dikkat çekerek, “Silikon Vadisi üzerinden dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz” dedi.

GSMA’deki Netsia standında dünyanın en ünlü teknoloji markaları için geliştirdikleri ürünleri sergileme fırsatı bulduklarına değinen Sarper, Türk Telekom’un da sinerjisi ile birlikte yerli ve milli teknolojiler üreterek Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etmek ve dünyaya Türk mühendisliğini ihraç etmek için çalışmalarına durmaksızın devam ettiklerini anlattı.

Mobil iletişimde yakında devreye girmesi beklenin 5G teknolojisinin gelişmesine büyük katkı yapan ProgRAN (Programlanabilir Radyo Erişim Ağları) ürünlerinin global anlamda önemli bir marka olduğunun altını çizen Sarper, “Başta ProgRAN ürünümüz olmak üzere dünyadaki telekomünikasyon teknolojilerine çok önemli katkılar yapıp Türkiye’nin adını dünyaya duyuruyoruz.

Bundan sonra da Türkiye’nin dünya teknolojisindeki öncü şirketi olma vizyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

YENİ MESAJ/İSTANBUL