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Durum ciddi.. Dolar 5 TL'yi aştı

ABD'nin yaptırım kararlarının Türkiye'ye ekonomik maliyetinin büyük olacağı ifade ediliyor. Zira kararın ardından Dolar 5 TL'yi aşarak 5.015 TL seviyelerinde işlem gördü

02 Ağustos 2018 Perşembe 14:24
Durum ciddi.. Dolar 5 TL'yi aştı

ABD'nin yaptırım kararlarının ardından Dolar 5.015 TL seviyelerinde işlem gördü.

ABD yaptırımlarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e kadar uzanması durumun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Ancak iki bakanı kapsaması ve Türkiye'ye yönelik genel bir yaptırım özelliği taşımıyor olması, bu yaptırımların ekonomiye etkisinin sınırlı kalacağını gösteriyor.

Anlaşıldığı kadarıyla ABD, tarafı yaptırım kararlarından ABD'li pastör Brunson serbest kalana kadar geri adım atmayacak. ABD'nin bu küstah tavırları karşısında Türkiye'nin boyun eğmesini beklemek mümkün değil. Bu durumda yargı sürecinini tamamlanmasını beklemekten başka çare görünmüyor. Yargı süreci ne kadar erken tamamlanırsa ilişkilerin akıbeti de o zaman net olarak ortaya çıkacak.

Zira mahkeme Brunson'u serbest kalmasına hükmederse Türkiye-ABD ilişkileri normalleşme sürecine girebilir. Ancak aksi bir karar çıkması halinde ilişkilerin daha da gerileceği kesin. Ancak Türkiye ile ABD arasında görüşmelerin pozitif bir şekilde perde arkasında devam etiğini dile getiren diplomatik kaynaklar, kısa vadede olumlu sonuçların ortaya çıkabileceğini düşünüyor.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 02.08.2018 15:34
Anahtar Kelimeler:
ABDTürkiyeBrunsonDolar
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