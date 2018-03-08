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Duty Free'ler yabancı markalara çalışıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin sınır kapılarında ve uluslararası havalimanlarında faaliyet gösteren 18'i depo olmak üzere 181 'Duty Free'de geçen yıl en fazla gelir, sigara, puro, alkollü içecek ve diğer tütün mamullerinin satışından elde edildi.

08 Mart 2018 Perşembe 17:36
Duty Free'ler yabancı markalara çalışıyor

Duty Free olarak bilinen gümrüksüz satış mağazalarında geçen yıl yaklaşık 1 milyar Euro'luk satış yapıldı.

 Bu satışların sadece 55 milyon Euro'luk bölümü yerli ürünlerden oluştu. Buan karşılık yabancı markaların payı 945 milyon Euro'yu aştı.

Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündeminde bulunan ve gümrüksüz satış mağazalarından yapılan yerli ürün satışlarına katma değer vergisi (KDV) ile özel tüketim vergisi (ÖTV) istisnası öngören kanun tasarısı, yerli ürün satışları için büyük önem taşıyor.

Düzenlemeye göre, gümrüksüz satış mağazalarına ve bunların depolarına yurt içinden yerli üreticilerin yaptığı teslimler, KDV ve ÖTV istisna tutulmak suretiyle yerli işletmeler aleyhine oluşan rekabet eşitsizliği giderilecek.

Gıda, elektronik, hediyelik eşya, oyuncak, alkol, çikolata, parfüm gibi çok sayıda yerli ürün bu mağazalarda uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Düzenleme, lojistik maliyetler de dikkate alındığında yerel üreticileri avantajlı konuma taşıyacak.

HABER MERKEZİ

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 09.03.2018 02:29
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