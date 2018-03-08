Duty Free'ler yabancı markalara çalışıyor

Duty Free olarak bilinen gümrüksüz satış mağazalarında geçen yıl yaklaşık 1 milyar Euro'luk satış yapıldı.

Bu satışların sadece 55 milyon Euro'luk bölümü yerli ürünlerden oluştu. Buan karşılık yabancı markaların payı 945 milyon Euro'yu aştı.

Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündeminde bulunan ve gümrüksüz satış mağazalarından yapılan yerli ürün satışlarına katma değer vergisi (KDV) ile özel tüketim vergisi (ÖTV) istisnası öngören kanun tasarısı, yerli ürün satışları için büyük önem taşıyor.

Düzenlemeye göre, gümrüksüz satış mağazalarına ve bunların depolarına yurt içinden yerli üreticilerin yaptığı teslimler, KDV ve ÖTV istisna tutulmak suretiyle yerli işletmeler aleyhine oluşan rekabet eşitsizliği giderilecek.

Gıda, elektronik, hediyelik eşya, oyuncak, alkol, çikolata, parfüm gibi çok sayıda yerli ürün bu mağazalarda uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Düzenleme, lojistik maliyetler de dikkate alındığında yerel üreticileri avantajlı konuma taşıyacak.

HABER MERKEZİ