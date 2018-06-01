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E-ticaret 25.5 milyon kredi kartına ulaştı

Türkiye’de her yıl ortalama yüzde 30-35 gibi inanılmaz bir hızla büyüyen e-ticarette kullanılan kredi kartı sayısı 25.5 milyona ulaştı

01 Haziran 2018 Cuma 17:31
E-ticaret 25.5 milyon kredi kartına ulaştı

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre her 10 evden sekizinde internet erişiminin bulunduğunu, 2000’li yılların başında 2 milyon olan internet kullanıcı sayısının 55 milyona yaklaştığını söyledi. Kayral, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte online alışverişin de inanılmaz bir hızla büyüdüğünü, 2011 yılında 18 milyar lira olan internetten kartlı harcamaların 2017 sonunda 99 milyar liraya yükseldiğini belirtti. Dijital alışverişlerde ödemelerin yüzde 80’inin kredi kartıyla yapıldığını anımsatan Kayral, şunları söyledi: “İnsanlar başlangıçta güvenlik kaygılarından dolayı kredi kartıyla internetten alışverişe mesafeli duruyorlardı. Bu kaygılar zamanla yok oldu ve dijital alışverişlerde ödemeler gönül rahatlığı ile kredi kartıyla yapılmaya başlandı” diye konuştu. A. SAFA TERZİ/İSTANBUL

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