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'E-ticaret yüzde 25 daralabilir'

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kredi kartlarının online işlemlerde kullanımına onay vermeyenlerin, 1 Şubat'tan itibaren internetten alışveriş veya ödeme yapamayacağını anımsatarak, "Bu durum e-ticaret sektörünü yüzde 25'e varan oranda daraltabilir" değerlendirmesinde bulundu

16 Ocak 2018 Salı 17:04
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'E-ticaret yüzde 25 daralabilir'

ETİD ile Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından yapılan ortak açıklamada, internetten kartla alışverişe onay süresinin 31 Ocak'ta sona ereceği anımsatılarak, uygulamanın e-ticaret sektörüne olumsuz etki yaratmayacak ve kullanım kolaylığını dikkate alacak şekilde revize edilmesi önerisinde bulunuldu.

Uygulamanın sadece Elektronik Ticarette Güven Damgası almamış şirketlerde yapılan işlemlerle sınırlı kalması önerilen açıklamada, bu haliyle devreye girmesinin sektörde önemli bir daralmaya sebep olacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kredi kartlarının online işlemlerde kullanımına onay vermeyenlerin, 1 Şubat'tan itibaren internetten alışveriş veya ödeme yapamayacağına işaret ederek, bu durumun e-ticaret sektörünü yüzde 25'e varan oranda daraltabileceğini kaydetti.

Söz konusu kararla e-ticaret sektörünün yazar kasalarına kilit vurulduğunu belirten Ekmekçi, halihazırda Türkiye'de online alışverişin yüzde 80'inin kredi kartıyla yapıldığı bilgisini verdi.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Elektronik Ticaret İşletmecileri DerneğiOnlineIşlemInternetSektönÖdeme
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