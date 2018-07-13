e-ticaretin 10 püf noktası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) e-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, e-ticarette müşteri kayıplarına yol açan uygulamaları sıraladı. Çiğdemli, “Dijital dönüşümün başat sektörlerinden olan e-ticarette bu durum daha da önemli hale geliyor. Bir e-ticaret sitesinin altyapısını daima son teknolojiye göre güncellemesi şart. En az teknoloji kadar önemli diğer bir konu da müşteri deneyimidir” dedi.

Peki elektronik ticarete girmek isteyen şirketlerin dikkat etmesi gereken hususlar neler? Çiğdemli, e-ticaretin püf noktalarını 10 maddede özetledi:

Sürekli bildirim göndermek: Büyük e-ticaret sitelerinde müşteri datasını çalarak satan kötü niyetli çalışanlar veya internette çeşitli kaynaklarda satışa çıkarılmış telefon listeleri olabiliyor. Bir e-ticaret sitesinin yapabileceği en hatalı davranışlardan biri, bu şekilde edinilen cep telefonu numaralarına devamlı mesaj atmak olacaktır. Potansiyel müşterinin alışveriş yapacağı varsa da sizden rahatsız olduğu için asla alışveriş yapmayacaktır. Bir site kendi kayıtlı müşterisine bile ayda birkaç seferden faza mesaj veya e-posta atmamalıdır. Hatta müşteri sitenin mobil uygulamasını telefonuna indirmiş olsa bile, haftada bir iki defadan fazla bildirim göndermek itici olacak ve müşteriyi sizden soğutacaktır.

Kaotik arayüz: e-ticaret sitesi kaotik bir temaya sahipse, hey yerden pop-up’lar, renkli kutular çıkıp duruyorsa, kullanıcı hiçbir şey satın almadan siteden çıkacaktır. Aynı şekilde sitenin çok yavaş olması, ödeme adımı dahil her kategoride uzun süre beklemek zorunda kalması da kullanıcıyı bezdirir. Siteye mobilden giriş yapan kullanıcıya masaüstü site gösterilmesi de siteden derhal çıkma sebebidir.

Gereksiz bilgi talebi: Alışveriş adımlarında formu ne kadar uzatır ve gereksiz bilgi isterseniz müşteriyi o kadar çok bezdirirsiniz. Bir e-posta adresi, cep telefonu, şifre ve adres bilgisi yeterlidir. TC kimlik numarası, kullanıcının sizi nereden duyduğu gibi gereksiz bilgiler potansiyel müşteriyi daha kaydolmadan kaçırma sebebidir. Kısaca üye olma ve ödeme adımları uzatılmamalıdır.

Kötü kargo: Kargo ücretleri ne kadar yüksek ve kargo hizmeti ne kadar kalitesizse müşterinin sitenizden ikinci kez alışveriş yapma olasılığı o kadar düşer. Ürünü geç çıkmak en büyük hatadır. Söz verilen güne kadar gönderim yapılmalıdır. Online alışveriş yapan müşteriler, yaptıkları alışverişin kendilerine tam olarak kaça mal olacağını da bilmek ister. Alışveriş tamamlanmadan önce, sepet bedeline ilave olarak gönderinin kargo bedelinin de eklenmesi, belirsizliğin giderilmesi adına önemlidir.

Fotoğraflar kaliteli olmalı

Kalitesiz fotoğraf: Ürün görselleri müşterinin ürünü kafasında canlandırabileceği kadar net olmalıdır. Birkaç farklı açıdan fotoğraf çekilmelidir. Fotoğraflar çalıntı olmamalıdır.

Özensiz ürün açıklaması: Ürün açıklamaları detaylı olmalı ancak en önemli bilgiler ilk üç cümlede aktarılmış olmalıdır. Çünkü çoğu insan uzun açıklamaları okumak istemez. Ancak okumak isteyen detaycılar için de özenli bir açıklama yazısı hazırlanmalı.

Yanlış reklamlar: Müşterinizi doğru entegre edilmemiş reklamlarla da bezdirirsiniz. Örneğin müşteri bir paten aldı diyelim, site müşterinin bilgisayarına bir çerez atıyor ve ürünü satın almış olsa bile aylarca internette çeşitli sayfalarda paten reklamı göstermeye devam ediyor.

Çalışmayan butonlar: Çalışmayan ve yanlış yönlendirilen butonlar da en etkili bezdiricilerdendir. Mesela sepete eklenen ürünü göstermeyen butonlar yüzünden birçok müşteri sepete geldiğinde aynı üründen on tane eklemiş olduğunu fark ediyor.

Ulaşılamayan müşteri hizmetleri: Kullanıcı müşteri hizmetlerinden bilgi almak isteyip de ulaşamazsa, yaptığı alışveriş hakkında sorgulama yapamazsa siteye olan güveni sarsılır. En başarılı e-ticaret sitelerinin müşteri hizmetlerine en çok önem veren firmalar olması tesadüf değil.

Belirsiz iade politikası: İnternetten alışverişin en önemli kuralı, sitelerin bir iade politikası olmasıdır. Kullanıcı, hangi şartlarda ürünü iade etme hakkı olduğuna dair mutlaka bilgilendirilmelidir. SELİM AYANOĞLU / İSTANBUL