Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115882
ALTIN
162.622
DOLAR
3.7540
STERLİN
5.2545
EURO
4.6539

E-ticarette gidilecek çok yol var

GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, Türkiye'de e-ticaretin payının yüzde 4 olduğuna işaret ederek, "Gelişmiş ülkelerde yüzde 15-20 düzeyinde. Bu yönde gidilecek çok yol var" dedi.

19 Şubat 2018 Pazartesi 18:03
E-ticarette gidilecek çok yol var

E-ticaret platformu GittiGidiyor'un KOBİ'lerin e-ticarete dair algılarını ortaya koymak üzere Yöntem Araştırma Danışmanlık işbirliğiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, e-ticaret yapan KOBİ'lerin satışları yüzde 30 yükseliyor. Araştırmayla ilgili basın toplantısı düzenleyen GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, "500 KOBİ ile yüz yüze görüştük.

KOBİ'lerimizin değişen dünyaya ayak uydurarak hedef büyütmelerini destekliyoruz. İzmir, Bursa ve Gaziantep'te Geleceğim E-Ticaret ofisleri açtık. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bir diğer önemli nokta, e-ticaret yapmayan KOBİ'lerin yüzde 76'sının bu konuda eğitim almak istemesi oldu. Ankara'daki Geleceğim E-Ticaret ofisi Mart ayının sonunda faaliyete geçecek" dedi. Kantarcı, KOBİ'leri e-bay üzerinden ihracata yönlendireceklerine işaret ederek, "Çevirileri biz hazırlayacağız. 3 ay sonra bu hizmet başlayacak. Bu arada 100 bin satıcımız var. Bunların 98 bini KOBİ..." dedi. Kantarcı, Türkiye'de e-ticaretin payının yüzde 4 olduğunu, gidilecek çok yol olduğunu kaydetti.

E-ticaretin maliyeti ne kadar?

GittiGidiyor Pazar Araştırma Müdürü Peren Pelis de, araştırmanın sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiler paylaştı. Araştırmada baz alınan 500 KOBİ'den 200'ünü e-ticaret yapanlar, 300'ünü ise yapmayanlar oluşturuyor.

E-ticaret yapan KOBİ'lerin yüzde 95'i, “Önümüzdeki 5 yıl içinde e-ticaretin firmanıza hangi katkıları sağlamasını bekliyorsunuz?” sorusuna “İşlerimi büyütmek ve satışı artırmak” cevabını verdi. E-ticaret yapan KOBİ'lerin yüzde 60'ı online satışa başladıklarında teknolojik yatırım yaptıklarını belirtti.

E-ticarete girerken kendi web sitesini kuranların ortalama 8.000 TL, başka bir platform üzerinden e-ticaret yapanların ise yalnızca 3.500 TL yatırım yaptıkları ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre, kendi web sitesi dışında bir platformdan e-ticaret yapan KOBİ'ler yüzde 40'lık bir oranla en çok GittiGidiyor üzerinden satış yapmayı seçiyor.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
GittiGidiyor Genel Müdürü Öget KantarcıTürkiyeE-ticaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye 'iş kurma'da da yaya kaldı
Türkiye 'iş kurma'da da yaya kaldı
Özel sektörün borcu 239 milyar dolar
Özel sektörün borcu 239 milyar dolar
Türkiye'nin borcu yüksek ve kısa vadeli
Türkiye'nin borcu yüksek ve kısa vadeli
Ocak yağışları çiftçiyi rahatlattı
Ocak yağışları çiftçiyi rahatlattı
Yerli muz fiyatı ithal muzla yarışıyor
Yerli muz fiyatı ithal muzla yarışıyor
Kadın esnaf sayısında artış
Kadın esnaf sayısında artış
DHMİ 'küresel marka' olacak
DHMİ 'küresel marka' olacak
435 bin çek karşılıksız çıktı
435 bin çek karşılıksız çıktı
Ağbal açıkladı, 2B'de başvurular 7 Mart'ta bitiyor
Ağbal açıkladı, 2B'de başvurular 7 Mart'ta bitiyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim