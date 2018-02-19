E-ticarette gidilecek çok yol var

E-ticaret platformu GittiGidiyor'un KOBİ'lerin e-ticarete dair algılarını ortaya koymak üzere Yöntem Araştırma Danışmanlık işbirliğiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, e-ticaret yapan KOBİ'lerin satışları yüzde 30 yükseliyor. Araştırmayla ilgili basın toplantısı düzenleyen GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, "500 KOBİ ile yüz yüze görüştük.

KOBİ'lerimizin değişen dünyaya ayak uydurarak hedef büyütmelerini destekliyoruz. İzmir, Bursa ve Gaziantep'te Geleceğim E-Ticaret ofisleri açtık. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bir diğer önemli nokta, e-ticaret yapmayan KOBİ'lerin yüzde 76'sının bu konuda eğitim almak istemesi oldu. Ankara'daki Geleceğim E-Ticaret ofisi Mart ayının sonunda faaliyete geçecek" dedi. Kantarcı, KOBİ'leri e-bay üzerinden ihracata yönlendireceklerine işaret ederek, "Çevirileri biz hazırlayacağız. 3 ay sonra bu hizmet başlayacak. Bu arada 100 bin satıcımız var. Bunların 98 bini KOBİ..." dedi. Kantarcı, Türkiye'de e-ticaretin payının yüzde 4 olduğunu, gidilecek çok yol olduğunu kaydetti.

E-ticaretin maliyeti ne kadar?

GittiGidiyor Pazar Araştırma Müdürü Peren Pelis de, araştırmanın sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiler paylaştı. Araştırmada baz alınan 500 KOBİ'den 200'ünü e-ticaret yapanlar, 300'ünü ise yapmayanlar oluşturuyor.

E-ticaret yapan KOBİ'lerin yüzde 95'i, “Önümüzdeki 5 yıl içinde e-ticaretin firmanıza hangi katkıları sağlamasını bekliyorsunuz?” sorusuna “İşlerimi büyütmek ve satışı artırmak” cevabını verdi. E-ticaret yapan KOBİ'lerin yüzde 60'ı online satışa başladıklarında teknolojik yatırım yaptıklarını belirtti.

E-ticarete girerken kendi web sitesini kuranların ortalama 8.000 TL, başka bir platform üzerinden e-ticaret yapanların ise yalnızca 3.500 TL yatırım yaptıkları ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre, kendi web sitesi dışında bir platformdan e-ticaret yapan KOBİ'ler yüzde 40'lık bir oranla en çok GittiGidiyor üzerinden satış yapmayı seçiyor.

EKONOMİ SERVİSİ