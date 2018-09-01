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Economist: Peso ile TL zorda

Economist dergisi, Arjantin Pesosu ve Türk Lirası'nın (TL) 'yine zor bir hafta geçirdiğini' yazdı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:09
Economist: Peso ile TL zorda

Economist'in yazılı baskısında yer alan 'Arjantin ve Türkiye'nin para birimleri yine piyasaların baskısı altında' başlıklı haberde, Salı günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's in 18 banka ve iki finans kuruluşunun notunu düşürmesi sonrası TL'deki değer kaybının sürdüğüne dikkat çekildi.

Haberde, Arjantin ve Türkiye'nin "kur krizlerine" farklı yanıtlar verdiği, ancak iki yaklaşımın da çözüm getirmemiş olduğu belirtiliyor.

 Economist'in haberine göre Türkiye de Arjantin gibi inatçı enflasyonla, yüksek cari açıkla ve döviz cinsi borçlarla boğuşuyor, ancak Türkiye'deki durum kamunun değil, özel sektörün borç yükünden kaynaklı.

17 Ağustos'ta Türkiye'nin kredi notunu düşüren Moody's'in son olarak hafta başı onlarca bankanın notunu düşürdüğü hatırlatılan haber, şöyle devam ediyor: "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonominin büyük bir risk altında olduğu iddiasını, kamu borcu ve hanehalkı borçlarının görece düşük olmasını gerekçe göstererek reddetti. Lira bu açıklamanın ardından daha da düştü." Economist haberi şu tespitle sonlanıyor: "Nisan ayından bu yana Arjantin ve Türkiye kur krizlerine farklı yanıtlar verdi. Arjantin agresif bir şekilde faiz artırımına gitti ve IMF'den hemen yardım istedi. Türkiye bunun aksine mali politikalarını gecikmeli olarak ve dolaylı olarak sıkılaştırdı. IMF yerine de Katar gibi müttefiklerden finansal destek istedi. Çünkü IMF'nin yardımı ilk aşamada Amerika'yla ilişkilerin çözülmesini gerektirebilir. Bu iki gelişmekte olan piyasanın verdiği yanıtların, farklılıklarına rağmen ortak bir özelliği var: İkisinin de şu ana kadar işe yaramadığı görülüyor."

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
EconomistPesoTlArjantinTürkiye
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