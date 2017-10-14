Ege'de mandalina rekoltesinde düşüş

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL

Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden Sonbahar aylarının vazgeçilmezi, vitamin deposu, grip ve soğuk algınlığına karşı doğal ilaç satsuma mandalina da, 2017/18 ihracat sezonu Ege Bölgesi’nde 23 Ekim 2017 tarihinde başlıyor. 2016 yılında Rusya 88 milyon dolarlık ihracatla açık ara zirvede yer almıştı. Satsuma mandalinanın geçen yıla göre mevsim koşullarından dolayı 10 gün geç olgunlaştığını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, satsuma mandalinadaki geç olgunlaşma nedeniyle geçen yıl 14 Ekim olarak belirlenen ihraç tarihinin bu yıl 23 Ekim’e çekildiğini kaydetti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne yaptırdıkları “Ege Bölgesi Narenciye Rekoltesi” çalışmasına göre satsuma mandalina rekoltesinin yüzde 47’lik düşüşle 193 bin 551 ton’dan, 101 bin 997 ton’a gerilediği bilgisini paylaşan Seyyar, “Mandalinanın çiçeklenmesi döneminde yaşanan soğuk havalar ağaçların çiçek tutmasını ve meyveye durmasını zorlaştırdı.

O nedenle bu yıl Ege Bölgesi’nde mandalina rekoltesinde dramatik bir düşüş yaşandı. Akdeniz Bölgesi’ndeki rekolte rakamlarının ise daha iyi durumda. O nedenle ihracatta büyük bir gerileme beklemiyoruz” diye konuştu. Bu yıl Ege Bölgesi satsuma mandalina rekoltesinin geçen yıla göre yüzde 47 düşük olmasına karşın ürünün kalitesinin sevindirici olduğuna işaret eden Seyyar, üreticinin emeğinin karşılığını aldığı bir sezon yaşanacağını ifade etti.

En fazla ihracat Rusya'ya

Türkiye, 2016 yılında 45 ülkeye 146 milyon 328 bin dolarlık satsuma mandalina ihraç ederken, 2015 yılına göre satsuma mandalina ihracatı yüzde 7 artış gösterdi. 2015 yılındaki satsuma mandalina ihracatımız 136 milyon 865 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Satsuma mandalina ihracatında Rusya, 88 milyon 414 bin dolar ile açık ara birinci ülke olurken, Türkiye’den ihraç edilen satsuma mandalinanın yüzde 60’ı Rusya’ya gitti. Rusya’yı 27 milyon 473 bin dolarlık tutarla Ukrayna ve 12 milyon 516 bin dolarlık satsuma mandalina ihracatı ile Irak izledi.