Ege ihracatçıları göz doldurdu

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Şubat ayında ihracatını 2017 yılı Şubat ayına göre yüzde 29 arttırarak 1 milyar 85 milyon dolarlık ihracata imza attı. EİB’nin Şubat ayındaki bir diğer başarısı ise Şubat ayları dikkate alındığında tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını aşmayı başardı. Ege İhracatçı Birlikleri, 2018 yılının ilk iki aylık döneminde ise; yüzde 26’lık ihracat artış hızı yakalayarak 2 milyar 156 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı. EİB’nin son bir yıllık ihracatı ise yüzde 12’lik artışla 12 milyar 273 milyon dolara ulaştı.

Zirve demir ihracatının oldu

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 2017 yılı Şubat ayına göre ihracatını yüzde 62 arttırarak 123 milyon 874 bin dolarlık ihracatla Ocak ayından sonra Şubat ayında da zirvede yer alırken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği yüzde 111’lik ihracat artış hızıyla ihracat artış rekortmeni oldu ve 48 milyon 827 bin dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yüzde 21 ihracat artış hızı yakaladı ve 105 milyon 503 bin dolarlık ihracatla zirve ortağı oldu. Ege Tütün İhracatçıları Birliği 81 milyon 775 bin dolarlık ihracata imza atarken ihracatını yüzde 46 arttırma başarısı gösterdi. Maden ihracatı yüzde 35, kuru meyve ihracatı yüzde 21, tekstil ihracatı yüzde 54 artış gösterdi.



