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Ege’de oteller yüzde 100 dolu

Ege’nin incileri Bodrum, Marmaris, Ortaca, Ula ve Fethiye’deki oteller, Ramazan Bayramı rezervasyonlarıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

11 Haziran 2018 Pazartesi 17:51
Ege’de oteller yüzde 100 dolu

Türkiye’nin bin 484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip olan; deniz, kum ve güneşin yanı sıra farklı medeniyetlerin izlerini de taşıyan Muğla, 240 bin yatak kapasitesiyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda. Ramazan Bayramı’nın, okulların kapandığı döneme denk gelişiyle Muğla genelindeki konaklama tesisleri tamamen doldu. Aşırı yoğunluk nedeniyle bazı seyahat firmaları bölgeye ek seferler koydu. Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Filiz Karacaağaç, yaptığı açıklamada, Muğla ve ilçelerindeki konaklama tesislerinde son dönemlerin en hareketli bayram dönemini yaşadıklarını söyledi. Yerli turistin Muğla’yı tercih ettiğini, özellikle Bodrum, Fethiye, Marmaris, Akyaka ve Gökova’daki otel ve pansiyonların tamamen dolduğunu belirten Karacaağaç, “Ramazan Bayramı’nda Muğla’daki oteller dolu dolu bayram geçirecek. Turizm merkezlerinde otellerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı.” dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Berliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı da sezona erken ve çok iyi doluluk oranlarıyla başlayan Marmaris’te, bayram dönemi için yer kalmadığını söyledi. Kırlı, bayramdan sonra da yurt içi ve yurt dışından gelen taleplerde ciddi artışların olduğunu, yüksek sezonu da (haziran-temmuz-ağustos) yüzde 100 dolulukla geçireceklerini kaydetti.

AA

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